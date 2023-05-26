【貼錢買難受】倒貼男友一家7口遊日 港女貼心舉動反被鬧蠢想「婚」變「分」

▲ 有港女上網呻，她倒貼男友一家7口遊日本，她貼心舉動竟被男友狂鬧蠢，令港女想「婚」變「分」。

情侶去旅行，因生活習慣容易鬧分手！有港女上網發文，指準備同男友結婚，而男友想趁結婚前同他一家人去旅行；行程、酒店都是港女一手包辦安排，而整個旅費是她與男友「一人一半」。港女唔止分擔他一家7口的旅費，還貼心為他們買埋大喼，豈料竟遭男友及未來奶奶狂鬧蠢，就連男友家姐都鬧唔停，港女貼錢買難受，無奈令她想「結婚」變「分手」。

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該港女今日(26日)在facebook社群「扮工室Online」發帖，表示準備結婚，男朋友想趁婚前同他一家7口去旅行，但旅行的機票、酒店則由港女一手安排，

係所有嘢都係我安排，行程酒店機票都係我安排，我同我男朋友一人俾一半錢請佢爸爸、媽咪、家姐一家三口同細佬（一行8人）去日本，原本下星期就去。

貼心的港女憂一家人去旅行喼唔夠用，未來奶奶也叫她幫忙買喼，於是港女貼錢買多了4個喼供他們一家使用，

一個俾奶奶、一個俾老爺，兩個俾家姐、我同男朋友同佢細佬…

豈料，他們拎這4個喼回家途中，男友不滿發脾氣話「點解要買咁大個喼，拎都拎到累」，身形細粒的港女也拎著兩個喼，而牛高馬大的男友同樣拎著2個喼，卻不停發牢騷，

又話屋企無位擺！係咁話我蠢，但唔夠喼用唔買又唔得！ 我問佢有咩好提議佢又話無！

港女的貼心行為，男友唔欣賞，為免不想被男友家人知道他倆鬧交，她返到男友家時，只好笑笑口對著他們，沒想到未來奶奶同男友家姐看到她買的4個大喼，竟兩母女一齊罵她蠢，

係咁話我蠢，買咁多喼屋企又冇位….我老爺見我想喊咁已經安慰我，點知奶奶同家姐仲唔停，仲話我「話你兩句就想喊，第時小朋友點點點」 （我太激動唔記得左佢後面講咩）

港女貼錢買難受，出錢又出力，卻被男友家人罵蠢，令她非常心灰，更徵求網民意見，「個旅行我仲去唔去好？」

講真呀～仲想我點， 咩都我安排晒， 出錢我都俾咗一半， 我做錯你話我蠢可以， 但可唔可以俾啲有用的提議！成家人都係咁， 為咗個喼可以話到我喊，第時再有咩重要野要討論真係不敢想像。

貼文一出，短短半日已經有過千留言，而大部份網民都勸她分手，止蝕離場，「分手，呢個男人同屋企人有排你受！」、「自己要愛自己，連自己都感到有委屈，還要繼續行吓去，到結咗婚後悔太遲。拎返啲錢，叫她們自己去，未嫁都對你不好，之後更加，早走早著」、「男人，真係要揀過先好，唔ok，唔好勉強，因為而家唔好，將來唔會變好，只會更差」。

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責任編輯︰王明芳