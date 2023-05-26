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【不孕困擾】結婚6年一直不孕揭丈夫竟是「女兒身」　醫生：精液裡找不到精子

健康 18:04 2023/05/26

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結婚6年一直不孕，揭丈夫竟是女兒身，醫生檢查發現：精液裡找不到精子。

一直懷不上孩子竟因為丈夫「不是男人」？内地一對已結婚6年的夫妻，卻一直懷不上孩子，於是妻子林女士（化名）便帶同丈夫楊先生（化名）一起前往醫院檢查，竟發現丈夫的精液裡沒有精子。

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綜合内地媒體報道，浙江省溫州市一對夫妻因結婚6年仍懷不上孩子，便前往溫州醫科大學附屬第一醫院生殖醫學中心就診。經醫生問診後，發現丈夫平時除了加班，日常的生活都很規律，夫妻生活方面亦一切正常。

惟楊先生的精液分析報告出了之後，結果讓兩人大為震驚，原因是他的精液裡竟沒有精子。於是醫生安排楊先生做更詳細的檢查，檢測AZF基因（位於Y染色體，控制精子生成的基因）發現全部缺失，同時促卵泡激素（FSH）很高。

楊先生的生殖器官發育雖然很正常，並具有男性第一性徵（輸精管、精囊、附睾、陰莖）、第二性徵（鬍鬚、喉結等），但其染色體檢查結果卻顯示為「46，XX」，臨床上被稱為「性反轉綜合症」，又稱「柯林菲特氏症」（Klinefelter’sSyndrome）。醫生表示，從遺傳學角度講，這意味著「他並不是男人」。

「性反轉綜合症」是一類性別發育異常的遺傳性疾病，該病發生機制較複雜，通常不是由單一的原因所引起。醫生指出，遺傳缺陷是引起男性不育的一個重要原因，針對無精子症不育患者，在治療之前，非常有必要進行染色體基因檢查，以明確病因進行下一步生育指導。

最後醫生為楊先生進行化學治療，並建議其進行手術以重構生殖器官。經過治療後，他的情況得到大大的改善，而這對夫妻最終也懷上了小孩並順利出生。

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責任編輯：羅嘉欣

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