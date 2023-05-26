【天氣提示】天文台即日起推「極端酷熱」天氣提示　氣溫達35度即發出通知

▲ 天文台今日（26日）起推出全新的「極端酷熱」天氣提示，（左起）香港天文台署理助理台長鄭元中、長者安居協會資訊科技研發總監袁民光。（馮漢柱攝）

天文台今日（26日）宣布，即日起推出新特別天氣提示，當酷熱天氣警告生效時，如氣溫普遍達到極端程度35度或以上，天文台就會發出「極端酷熱」天氣提示，屆時應用程式「我的天文台」，以及天文台網站均會出通知，提醒市民採取預防中暑措施，天文台並同時更新警告的注意事項。

天文台署理助理台長鄭元中稱，去年共15日錄的35度或以上高溫，是有紀錄以來最多，而今年會否再創紀錄就難以預測，但預計全年平均氣溫會偏高，最高氣溫也大機會達歷史前十。他稱，在酷熱天氣警告下再推新提示，是由於香港越來越熱，希望新提示可以喚醒市民對極端酷熱情況的留意，以及更加注意熱的風險，適當採取預防措施。

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鄭元中指，現時位於西北太平洋的超強颱風瑪娃會在未來兩三日移向呂宋以東海域，隨後瑪娃路徑存在變數，預測較大機會會在呂宋海峽至台灣一帶轉向偏北方向移動，受到瑪娃的外圍下沉氣流影響，本港下週初至中期天氣會酷熱，有機會到達「極端酷熱」程度，暫時預料下周2及3市區氣溫為34度左右，新界氣溫會更高，呼籲留意天氣變化，做足預防措施；而星期三及四有機會有驟雨或雷暴，市民若有戶外活動要留意。

至於為何訂在35度，天文台就指，本港歷史最高溫為36.6度，而當氣溫達35度，排名上也已是「極端高」；同時去年共發出52次酷熱天氣警告，擔心發得多、較為常見，市民的警覺或減少，故也冀再提高市民的警覺。另外，據了解，教育局就也將針對「極端酷熱」提示，推戶外活動及體育課的新指引。

長者安居協會署理行政總裁原民光表示，長者是酷熱天氣下高危一群，提醒長者要提高警惕，多補充水分、穿著鬆身、淺色透氣衣服；保持住所空氣流通或使用可避暑的公共設施等，並呼籲家屬主動關心長者，尤其是獨居老人，以了解長者的生活狀況及時提供協助。

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記者：黃小冰