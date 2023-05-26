【傳媒才子】男拔+中大才子＋精通7種語言　盤點方東昇歷年爆笑金句

▲ 方東昇又有新節目出街！

由新聞主播做到名主持人的方東昇，最近有新節目推出《好睡好起》，昨晚(25日)播出首集已經有金句落地「香港精神就是沒精神」、「一人鼻鼾，全家徬徨」，令到觀眾睇到好開心，方東昇素有中大才子之稱，自小品學兼優，小學讀聖公會主風小學，中學讀男拔萃書院，畢業後升讀中文大學新聞與傳播系，更以一級榮譽畢業，畢業後加入TVB新聞部工作至今。值得一提的，他的語言天份極高，除了粵語及英語，更精通普通話、日文、俄文、德文及荷蘭語7國語言，今次就一齊重溫一下才子的啜核金句。

最新影片推介:

《世界零距離》系列



1. 呢度最多的唔係企鵝，係沙。

2. 有人話企鵝有3歲小朋友智商，所以以後話「呢啲嘢3歲細佬都識」，可改為「呢啲嘢企鵝都識」。

3. 當身邊一切如風，感覺像香港的寒冬。

4. 蛋有蛋味，企鵝蛋有企鵝蛋味。

5. 工欲善其事，唔好發脾氣。

▲ 觀眾大讚節目高質。

6. (列支敦士登足球隊) 是有骨的魚腩。

7. 在跌低的地方爬返起身，從來都不容易。

8. 成個老襯，士氣大振。

9. 海龜外殼色澤鮮艷為之靚龜，今次我就抱得美人龜喇。

10. 五行欠「水」，開世界零距離公司只差一步。

11.浪花一朵朵，誓言講咩都聽唔清楚。

12. 幫海龜改名「龜宿」，希望佢搵個好歸宿。

▲ 抱得美人龜！

13.人怕素顏，樓怕爛尾。

14.唔使行運都一條「龍」（排隊）。

15.原來花開真是可以富貴。

埃塞每年靠花賺2億美元外匯，躍升全球第4大花卉出口國，而全埃塞有超過6萬人從事鮮花產業。

16.世界很多東西不是非黑即白，牠們（斑馬）似乎最黑白分明。

非洲傳說話斑馬原來是白色，有次與狒狒打架，斑馬踢跌對方，但自己失平衡跌進火堆，身上就留下斑紋。

17.在這片荒蕪中發展賭博，可能是最大的賭博。

海參崴第一間賭場，距離日本﹑韓國﹑中國東北好近，因此這個地方有可能變成一個新的拉斯維加斯。

19. 一試無妨，再試投降。

20.路遙知馬力，啲汗係咁滴。

▲ 方東昇主持的節目，經常大爆金句。

21.織織復織織，織極都唔識。

22.有人沒天份，導遊在嘆息。

23.世上冇免費午餐，除非你準時上班。



24.一炮而紅，開多幾炮就窮

25.身受，才會感同

26.陪跑都可以很光榮。

27.人生其中一件最痛苦嘅事，係等待；比等待更痛苦嘅係，等了又等，都等唔到。

28.「只要有緣份，3可以識7，9亦都可以搭8。

29.「相見好，同住又唔難，大家都珍惜呢份緣。

30.工欲善其事，唔好發脾氣。

▲ 方東昇訪問「元朗特首」安仔，連環爆金句。

《尋人記》系列

1.斷食？定係不斷食？

2.世界最大嘅空間就係進步嘅空間，世界最細嘅空間就係屋企嘅空間。

3.大家流眼淚，這就叫做累鬥累。

4.慢慢嚟，唔使急，你哋唔好催人，歲月先有資格催人。

6.訓醒起到身就係過一日，起唔到就係過一世

7.睇唔穿係魔術，睇唔明係藝術。

8.未必人人可以做明星，但只要努力，就有機會做精英。

9.你本簿係用嚟記事定記仇?

10.我幾驚你嗌我叫你特首呀！

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責任編輯︰王明芳