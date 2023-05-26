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【傳媒才子】男拔+中大才子＋精通7種語言　盤點方東昇歷年爆笑金句

中小學 17:06 2023/05/26

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

方東昇又有新節目出街！

由新聞主播做到名主持人的方東昇，最近有新節目推出《好睡好起》，昨晚(25日)播出首集已經有金句落地「香港精神就是沒精神」、「一人鼻鼾，全家徬徨」，令到觀眾睇到好開心，方東昇素有中大才子之稱，自小品學兼優，小學讀聖公會主風小學，中學讀男拔萃書院，畢業後升讀中文大學新聞與傳播系，更以一級榮譽畢業，畢業後加入TVB新聞部工作至今。值得一提的，他的語言天份極高，除了粵語及英語，更精通普通話、日文、俄文、德文及荷蘭語7國語言，今次就一齊重溫一下才子的啜核金句。

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靚太廚房
【靚太廚房】酸辣惹味涼拌薯仔絲　一個動作令薯絲爽脆不變色

《世界零距離》系列


1. 呢度最多的唔係企鵝，係沙。

2. 有人話企鵝有3歲小朋友智商，所以以後話「呢啲嘢3歲細佬都識」，可改為「呢啲嘢企鵝都識」。

3. 當身邊一切如風，感覺像香港的寒冬。

4. 蛋有蛋味，企鵝蛋有企鵝蛋味。

5. 工欲善其事，唔好發脾氣。

觀眾大讚節目高質。

6.  (列支敦士登足球隊) 是有骨的魚腩。

7. 在跌低的地方爬返起身，從來都不容易。

8. 成個老襯，士氣大振。

9. 海龜外殼色澤鮮艷為之靚龜，今次我就抱得美人龜喇。

10. 五行欠「水」，開世界零距離公司只差一步。

11.浪花一朵朵，誓言講咩都聽唔清楚。

12. 幫海龜改名「龜宿」，希望佢搵個好歸宿。

抱得美人龜！

13.人怕素顏，樓怕爛尾。

14.唔使行運都一條「龍」（排隊）。

15.原來花開真是可以富貴。

埃塞每年靠花賺2億美元外匯，躍升全球第4大花卉出口國，而全埃塞有超過6萬人從事鮮花產業。

16.世界很多東西不是非黑即白，牠們（斑馬）似乎最黑白分明。

非洲傳說話斑馬原來是白色，有次與狒狒打架，斑馬踢跌對方，但自己失平衡跌進火堆，身上就留下斑紋。

17.在這片荒蕪中發展賭博，可能是最大的賭博。

海參崴第一間賭場，距離日本﹑韓國﹑中國東北好近，因此這個地方有可能變成一個新的拉斯維加斯。

19. 一試無妨，再試投降。

20.路遙知馬力，啲汗係咁滴。

方東昇主持的節目，經常大爆金句。

21.織織復織織，織極都唔識。

22.有人沒天份，導遊在嘆息。

23.世上冇免費午餐，除非你準時上班。
 
24.一炮而紅，開多幾炮就窮

25.身受，才會感同

26.陪跑都可以很光榮。

27.人生其中一件最痛苦嘅事，係等待；比等待更痛苦嘅係，等了又等，都等唔到。

28.「只要有緣份，3可以識7，9亦都可以搭8。

29.「相見好，同住又唔難，大家都珍惜呢份緣。

30.工欲善其事，唔好發脾氣。

方東昇訪問「元朗特首」安仔，連環爆金句。

《尋人記》系列

1.斷食？定係不斷食？

2.世界最大嘅空間就係進步嘅空間，世界最細嘅空間就係屋企嘅空間。

3.大家流眼淚，這就叫做累鬥累。

4.慢慢嚟，唔使急，你哋唔好催人，歲月先有資格催人。

6.訓醒起到身就係過一日，起唔到就係過一世

7.睇唔穿係魔術，睇唔明係藝術。

8.未必人人可以做明星，但只要努力，就有機會做精英。

9.你本簿係用嚟記事定記仇?

10.我幾驚你嗌我叫你特首呀！

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責任編輯︰王明芳

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