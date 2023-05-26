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【明星凍齡】譚玉瑛靠4招養生飲紅酒+做gym　拾獲樂悠咭網民驚訝已「登六」

娛樂 17:15 2023/05/26

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譚玉瑛遺失了樂悠card！

譚玉瑛是不少人心目中的兒童節目Icon，由1982年起主持《430穿梭機》，至2014年任《放學ICU》的校長，是很多香港人的集體回憶。

近日有網民拾獲一張八達通咭，咭主正是大眾熟悉的譚玉瑛，大家更驚訝「譚玉瑛姐姐」已經使用樂悠咭。

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網民：話咁快登六

有網民於facebook專頁「屯門友」發帖文寫道：「搵人幫手通知譚玉英姐姐佢跌左八達通」，只見八達通咭相中人為譚玉瑛，英文名為「TAM YUK YING HELEN」，正是譚玉瑛本人。

此事引來網民熱烈討論，網民驚嘆譚玉瑛已經轉用樂悠咭，相片中的「譚玉瑛姐姐」依然好後生，當中留言包括：「話咁快已登六」、「真係佢？定係道具呀」、「寄返去TVB 咪得囉」、「今日放假搭左430 穿梭機上太空」、「可能唱兒歌唱到太忘我之下整跌」和「報《東張》」等。

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永遠的「譚玉瑛姐姐」

效力無綫逾30年的譚玉瑛，近年轉型跟李家鼎主持《阿爺廚房》大受歡迎，於去年11月踏入60歲的譚玉瑛心境年輕，兩年前，ERROR成員郭嘉駿、肥仔梁業和吳業坤為譚玉瑛慶生，另外譚玉瑛跟MIRROR成員AK和Edan合作拍劇和電影，足見譚玉瑛跟一班後生仔打成一片。

除了保持心境年輕，譚玉瑛亦很注重養生，她每天會飲一小杯紅酒，飲酒已成為她生活上的一個點子，是一種享受。

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靠4招凍齡

此外譚玉瑛由30歲起養成運動的習慣，她認為年老了，就要好好鍛練體力，於是要做運動。而譚玉瑛喜愛做gym，有空時就做兩小時。

由於有運動的習慣，譚玉瑛飲食方面不會特別戒口，她曾說：「一個人若果甚麼也吃，會很快樂。」

雖然是藝人，但是譚玉瑛生活很有規律，她習慣早起早睡，多年來維持「朝七晚十一」作息時間，為怕捱夜她多年來堅拒拍劇。另外，譚玉瑛過往沒有刻意保養，直至近年才做facial。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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