  • 28°C
香港時間 : 2023526日 (週五) 18:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【引起騷動】帥氣男生體育室換衫 200女同學圍觀尖叫拍攝被駡︰很丟人

親子 18:13 2023/05/26

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

四川男學生打完籃球比賽後在更衣室換衣服，沒想到吸引近200名女學生圍觀尖叫。

現今世代的女孩子，面對帥哥往往失去理性，無懼被指偷窺，竟然用手機拍攝帥哥換衫。四川近日有一單新聞，一名帥氣的男學生在體育室換衣服時，不但引來近200名女學生在外圍觀，有人更以手機拍攝男生換衫，並在現場肆無忌憚興奮尖叫，非常誇張，這段騷動的視頻在社交平台瘋傳後，即惹來網民抨擊。

5月24日，四川省南充市的西華師範大學與成都體育學院舉行籃球比賽，比賽結束後，一名帥氣的男學生在體育室換衣服時，竟吸引大批女學生前來圍觀，期間不少女生興奮尖叫，現場有人將騷動拍下來，放上社交平台與網民分享。根據視頻畫面，當時體育室外圍滿了人，而體育室的窗是沒關的，這些女學生就這樣圍在外面，看着男生換衣服，她們有些情緒十分激動，有女生甚至拿著手機拍攝，現場發出一陣陣的尖叫聲。

最新影片推介

靚太廚房
【靚太廚房】酸辣惹味涼拌薯仔絲　一個動作令薯絲爽脆不變色

拍攝者感覺很無語

據拍攝視頻的李同學表示，當天學校和成都體育學院打籃球賽，而換衣服的男生都是成都體育學院的籃球運動員，女生則是西華師範大學的學生，因為在西華師大主場比賽，比賽後，學校的女生都去圍堵和拍攝比賽對手。「現場有200人不過分，專門圍在那裡。」李同學指成都體育學院的男生打球很厲害，又長得帥，但由於今次是在母校比賽，所以他想本校贏，可惜學校的女生還跑去對方看別人換衣服，令他感到︰

這種行為很丟人，感覺很無語。

四川男學生打完籃球比賽後在體育室換衣服，沒想到吸引近200名同學圍觀尖叫。

該視頻引起網民熱議，不少網民批評這種偷窺行為太倡狂︰「有必要嗎?」、「所以到底在追求什麼平等呢?」、「這確實不妥吧，有點妨礙對方的隱私了」、「沒看過帥哥嗎？可能有的女生還會說, 是他們不關窗戶的。」還有人表示若偷窺的性別對調，結果就不一樣了，「怎麼女生圍觀男生就行，男生圍觀女生就不行，是吧！真的是女生就是有特權嗎？」、「女性凝視、 眼神性騷擾和偷拍的能不能開除學籍？男生連在男更衣室裡的安全都不能保證了嗎？」

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

相關文章

【引起騷動】帥氣男生體育室換衫 200女同學圍觀尖叫拍攝被駡︰很丟人
今日 18:13
【引起騷動】帥氣男生體育室換衫 200女同學圍觀尖叫拍攝被駡︰很丟人
【乘風2023】蔡少芬跳唱表現脫胎換骨　Ada自爆與丈夫甜蜜夜生活細節
今日 17:06
【乘風2023】蔡少芬跳唱表現脫胎換骨　Ada自爆與丈夫甜蜜夜生活細節
【打擊毒品】警方破販毒集團6毒品倉4男被捕　檢6.5億元可卡因大麻屬今年最大宗
今日 17:08
【打擊毒品】警方破販毒集團6毒品倉4男被捕　檢6.5億元可卡因大麻屬今年最大宗

你可能感興趣

【引起騷動】帥氣男生體育室換衫 200女同學圍觀尖叫拍攝被駡︰很丟人
今日 18:13
【引起騷動】帥氣男生體育室換衫 200女同學圍觀尖叫拍攝被駡︰很丟人
【乘風2023】蔡少芬跳唱表現脫胎換骨　Ada自爆與丈夫甜蜜夜生活細節
今日 17:06
【乘風2023】蔡少芬跳唱表現脫胎換骨　Ada自爆與丈夫甜蜜夜生活細節
【打擊毒品】警方破販毒集團6毒品倉4男被捕　檢6.5億元可卡因大麻屬今年最大宗
今日 17:08
【打擊毒品】警方破販毒集團6毒品倉4男被捕　檢6.5億元可卡因大麻屬今年最大宗
家庭教育 網絡熱話 中學 比賽 大學 運動 運動員 性騷擾 籃球 運動

最高瀏覽

【家居意外】婦人自行通渠不慎打翻哥士的　住院2個月花45萬毀容兼全身留疤　
15:47 2023/05/25
【家居意外】婦人自行通渠不慎打翻哥士的　住院2個月花45萬毀容兼全身留疤　
【兩性關係】45歲中佬千萬身家相睇17次失敗　親友揭2大原因娶不到老婆
16:40 2023/05/25
【兩性關係】45歲中佬千萬身家相睇17次失敗　親友揭2大原因娶不到老婆
【海外升學】兒子英國留學4年花費300萬　森美：原來去到英國都要補習
18:56 2023/05/25
【海外升學】兒子英國留學4年花費300萬　森美：原來去到英國都要補習