【引起騷動】帥氣男生體育室換衫 200女同學圍觀尖叫拍攝被駡︰很丟人

▲ 四川男學生打完籃球比賽後在更衣室換衣服，沒想到吸引近200名女學生圍觀尖叫。

現今世代的女孩子，面對帥哥往往失去理性，無懼被指偷窺，竟然用手機拍攝帥哥換衫。四川近日有一單新聞，一名帥氣的男學生在體育室換衣服時，不但引來近200名女學生在外圍觀，有人更以手機拍攝男生換衫，並在現場肆無忌憚興奮尖叫，非常誇張，這段騷動的視頻在社交平台瘋傳後，即惹來網民抨擊。

5月24日，四川省南充市的西華師範大學與成都體育學院舉行籃球比賽，比賽結束後，一名帥氣的男學生在體育室換衣服時，竟吸引大批女學生前來圍觀，期間不少女生興奮尖叫，現場有人將騷動拍下來，放上社交平台與網民分享。根據視頻畫面，當時體育室外圍滿了人，而體育室的窗是沒關的，這些女學生就這樣圍在外面，看着男生換衣服，她們有些情緒十分激動，有女生甚至拿著手機拍攝，現場發出一陣陣的尖叫聲。

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拍攝者感覺很無語

據拍攝視頻的李同學表示，當天學校和成都體育學院打籃球賽，而換衣服的男生都是成都體育學院的籃球運動員，女生則是西華師範大學的學生，因為在西華師大主場比賽，比賽後，學校的女生都去圍堵和拍攝比賽對手。「現場有200人不過分，專門圍在那裡。」李同學指成都體育學院的男生打球很厲害，又長得帥，但由於今次是在母校比賽，所以他想本校贏，可惜學校的女生還跑去對方看別人換衣服，令他感到︰

這種行為很丟人，感覺很無語。

▲ 四川男學生打完籃球比賽後在體育室換衣服，沒想到吸引近200名同學圍觀尖叫。

該視頻引起網民熱議，不少網民批評這種偷窺行為太倡狂︰「有必要嗎?」、「所以到底在追求什麼平等呢?」、「這確實不妥吧，有點妨礙對方的隱私了」、「沒看過帥哥嗎？可能有的女生還會說, 是他們不關窗戶的。」還有人表示若偷窺的性別對調，結果就不一樣了，「怎麼女生圍觀男生就行，男生圍觀女生就不行，是吧！真的是女生就是有特權嗎？」、「女性凝視、 眼神性騷擾和偷拍的能不能開除學籍？男生連在男更衣室裡的安全都不能保證了嗎？」

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