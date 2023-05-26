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【乘風2023】蔡少芬跳唱表現脫胎換骨　Ada自爆與丈夫甜蜜夜生活細節

娛樂 17:06 2023/05/26

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蔡少芬與一眾隊友。

現正熱播的內地大型音樂競技節目「浪姐」第四季《乘風2023》，開播至今一直好評如潮，經過兩輪淘汰後，今日（5月26日）播出新一集，由28位引領風騷的實力女星組成8支隊伍作賽，並進行第二次公演PK戰。

猶記得首次公演，蔡少芬（Ada）被歌詞舞步考起，壓力爆煲淚灑幕前，不過今次Ada就脫胎換骨，跟劉惜君、李彩樺、美依禮芽MARiA、李莎旻子組成隊伍跳唱快歌《帶我去找夜生活》，表現輕鬆兼露出滿滿自信，賽前透露：「我現在對自己很有信心。」

第二次公演PK戰，主題是「當白天，抱緊黑夜」，Ada與劉惜君、李彩樺、美依禮芽MARiA、李莎旻子以一身黑色舞衣、黑色短褲配長Boot，化身黑夜麗人跳唱歌曲《帶我去找夜生活》，期間她們還構思口號「我們是午夜狂歡，十分快樂」

正如口號所說，她們由排練至踏上舞台，表現輕鬆愉快，當初踏舞台綵排時，她們更十分興奮，Ada還表示：「這個廠很大，我們在這裡跳，很爽。」

自信十足成功抗壓

Ada在對上的公演壓力爆煲崩潰灑淚，但今次Ada似乎對於跳唱已開始掌握，狀態輕鬆得多，她說：「最難的地方都能垮，哪有甚麼東西，可以把我們五個絆倒。」

她跟隊友們十分團結，踏上舞台表現理想，勁歌熱舞掀高潮，歡眾拍爛手掌，Ada表演過後表示：「我現在無法控制，我真的很熱情，全身出汗，我好興奮，我剛才沒有錯過，好開心。」

《帶我去找夜生活》令Ada的隊伍獲得不俗分數，期間主持人問到Ada有沒有夜生活？

她自言其夜生活是在廚房弄泡麵，跟老公一起吃，認真甜到漏，而在排練期間，跟其他隊員的夜生活便是一起飲少量快樂水（指啤酒）減壓。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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