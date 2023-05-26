【打擊毒品】警方破販毒集團6毒品倉4男被捕　檢6.5億元可卡因大麻屬今年最大宗

▲ 警方搗破屬同一販毒集團的6個毒品儲存倉庫，檢獲約592公斤可卡因及91公斤大麻花，市值逾6.5億元。。(黃傑偉攝） )

警方於5月24至26日期間，在九龍區執行連串反毒品行動。行動中，一共搗破6個毒品儲存倉庫，檢獲約592公斤可卡因及91公斤大麻花，市值超過6.5億元，並以「販運危險藥物」罪拘捕4名本地男子，年齡介乎25至32歲，所有被捕人士將於明日(27日)於觀塘裁判法院提堂。

毒品調查科高級警司陳江明指，由於南美國家生產可卡因原材料產量上升，導致可卡因成本下降，針對毒品客價格下降，有可能增加輸港數量，毒品調查科加緊情報蒐集監察形勢。經深入調查及情報分析，警方於前晚至今天凌晨，針對一個集販毒集團，包括位於觀塘、紅磡、土瓜灣、葵涌及荔枝角進行突擊行動。搗破販毒集團6個倉庫，拘捕4名年齡介乎25至32歲男子。共檢獲592公斤可卡因，及91公斤大麻花，市值6.5億元。今次檢獲可卡因為今個月第2宗超過200公斤可卡因案件，亦為今年暫時單一檢獲最多可卡因及大麻花案件。

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毒品調查科(行動)高級督察羅啟賢指，警方於本月24日展開埋伏行動，針對一販毒集團位於巧明街及偉業街倉庫，當晚探員於巧明街截查一名由工廈單位外出姓蘇32歲報稱建築工人男子，警員將男子押回上址單位搜查，檢獲120磚每磚重一公斤懷疑可卡因，隨即以販運危險藥物罪名拘捕男子。其後於25日晚，警方於偉業街一工廈附近，截查2名剛準備離開男子，其後警方在2男子租用單位內，發現急凍魚類貨品及160包共重91公斤大麻花，警方隨即拘捕2人，被捕人分別，姓陳25歲報稱建築工人及姓梁31歲報稱廚房工人。

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警方相信2名被捕人於上址分拆大麻花後進行分銷。另外於25日早上至今日凌晨，探員搜查4個販毒集團倉庫，分別位於葵涌、紅磡、荔枝角及土瓜灣，並檢獲472磚每磚重一公斤可卡因，毒品包裝與早前巧明街檢獲毒品包裝相同。探員並於26日在落馬洲支線拘捕一名企圖潛逃男子，被捕男子姓莊32歲，報稱無業，角色為安排租用儲存倉，並負責儲存及運送工作。行動中拘捕4名男子，介乎25至32歲，部分人有黑社會背景。被捕人仍扣查中，將暫控販運危險藥物罪名，將於明日(27日)在觀塘裁判法院應訊。調查仍然持續，不排除會再有人被捕。

毒品調查科(行動)總督察湛耀光指，販毒集團以金錢招攬參與者及租用多個倉庫，並用急凍魚類等貨物作掩飾，將大量毒品試圖以合法形式出售，以增加警方調查難度。警方重申，會繼續嚴厲執法，阻止毒品流入本地市場。警方仍調查今次案件，與2星期前檢獲227公斤可卡因有否關連，及追緝犯毒集團幕後成員。

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記者：黃傑偉