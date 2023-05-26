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【香港網球明日】ERROR肥仔表演擘大字馬 　與Cue后吳安儀齊學打網球

娛樂 17:43 2023/05/26

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

「香港網球明日之星計大劃2023」啟動禮今日舉行。

「香港網球明日之星計劃2023」今日於 (5月26日）於九龍仔公園舉行啟動禮，並邀來男子組合ERROR成員梁業 (肥仔)、香港「四眼Cue后」吳安儀，星級運動員陳詠悠、張玲及許煒森出席。

ERROR成員肥仔梁業最近忙於宣傳新劇和新歌，他表示平日愛以運動減壓，擅長跳舞的肥仔更即場教小朋友熱身招式。

梁業 、「四眼Cue后」吳安儀、運動員陳詠悠。（大會提供）

大會更貼心安排陳詠悠及張玲教授肥仔及吳安儀打網球技巧，更即席與香港網球明日之星計劃學員較量，表現出色！

另外香港「四眼Cue后」吳安儀戴著最新休閒運動眼鏡ACTUATOR出場，早前在桌球世錦賽外圍賽奪得好成績的吳安儀率先分享感受，以及作為第十度當選傑出運動員的努力心得。

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前香港首席女網球手陳詠悠 (VENISE)及張玲緊隨上台，VENISE指小時候曾參加「明日之星計劃」，使她對網球培養深厚興趣，以致成為首席女網球手，成為媽媽之後會繼續鼓勵小朋友參加。

而近年專注讀書的張玲就同大家分享作為出色網球手的經驗及時間分配心得。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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