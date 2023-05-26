【國安法】英方發表《香港半年報告》　外交部批沒有從殖民舊夢中醒過來

▲ 港府強調，經完善的選舉制度為全面落實「愛國者治港」原則提供了法律保障。（資料圖片）

英國外交部日前向英國國會提交《香港半年報告》，促廢除《港區國安法》，並關注區議會削直選議席。中國外交部發言人毛寧今日批評，香港已經回歸近26年，英方還沒有從殖民舊夢中醒過來，妄想通過歪曲事實、混淆視聽的報告干涉香港事務，中方對此表示強烈不滿及堅決反對。

毛寧今日表示，港府已發布新聞公報，批駁英國所謂《香港半年報告》。她強調，隨《港區國安法》和特區新選舉制度成功落實，香港進入從由亂到治走向由治及興的新階段，法治和營商環境更加優良，外國投資者對香港的信心不斷增強，香港國際金融、貿易、航運中心地位進一步鞏固。

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毛寧批評，英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，香港事務純屬中國內政，任何抹黑，唱衰香港雜音撼動不了「一國兩制」行穩致遠的堅定步伐。

港府：《香港半年報告》對「一國兩制」成功實踐下的香港惡意詆毀

港府昨晚亦發聲明，強烈反駁英國發表的所謂《香港半年報告》中，對「一國兩制」成功實踐下的香港的惡意詆毀和政治攻擊，並表示強烈不滿和堅決反對。香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，港府再次強烈敦促英國遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。

港府強調，經完善的選舉制度為全面落實「愛國者治港」原則提供了法律保障，指沒有一個國家或地區的人民會容許政權落入不愛國甚或出賣自己國家的人手中。港府重申，任何背景人士，只要符合愛國者的要求和具體標準，都可以依法參加選舉。

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責任編輯：區綽彥