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【屍身不腐】 95歲修女逝世4年肉身完好未見腐爛　被譽為「密蘇里州的奇蹟」

健康 18:31 2023/05/26

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95歲修女逝世4年肉身完好未見腐爛，被譽為「密蘇里州的奇蹟」。

修女屍身4年未腐，信徒高呼是奇蹟！美國小鎮有教會職員近日依慣例將一名已逝世4年的修女屍身從密蘇里州墓地挖出並開棺後，竟發現即使經過數年歲月的洗禮，但該遺體沒有任何明顯腐爛跡象。

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根據外媒報導，死者是一名叫Sister Wilhelmina Lancaster的修女，她於70歲時創辦了聖母瑪利亞修女會，其後於2019年5月去世，享年95歲。上周四(18日)，教會職員按照傳統慣例，打算將她的屍身移到修道院禮拜堂的祭壇下方時，發現了屍體竟然接近完好無損，眾人頓時感到相當震撼。據了解，修女過去埋葬時，並沒有經過任何防腐處理，只是簡單被安葬在一個棺木中。

據教會其他修女的形容，Sister Wilhelmina Lancaster遺體被挖出後幾乎沒有腐爛，臉上及身上雖有一些塵土及黴菌，但是看起來就像睡著，下葬時的衣著與花束完好無損。

她的睫毛、頭髮、眉毛、鼻子和嘴唇都在，嘴巴幾乎快要微笑了。

經教會人手梳洗整理後，Sister Wilhelmina Lancaster的遺體目前正開放予信眾瞻仰遺容至5月29日，之後會放入玻璃棺材裡保存。此事被信徒稱為「密蘇里州的奇蹟」，已經吸引數百人前往朝聖。

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責任編輯：羅嘉欣

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