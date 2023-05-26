【TVB上位小生】黃庭鋒見碧咸「粉絲上身」 超緊張 　「集郵」成功惹郎朗羨慕

無綫上位小生黃庭鋒近日孖陳貝兒齊齊到澳門為活動擔任司儀，踏上紅地氈的開幕嘉賓除了有知名鋼琴家郎朗、歌手G.E.M.鄧紫棋以及內地音樂家阿雲嘎外，還有足球巨星碧咸到場，難怪吸引了大批粉絲在現場圍觀，當碧咸的坐駕現身時更傳出粉絲的尖叫聲。

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見到偶像興奮緊張

作為活動司儀的黃庭鋒自言是碧咸的忠實粉絲，當見到對方時感到相當興奮，他接受Topick訪問表示：「今次是我第一次見到碧咸，即使以前在英國讀書也沒有機會見到他，所以今次能夠那麼近距離見到，真的很開心。當時我在紅地氈介紹他出場，一直望着他走過來，那一刻是空白一片，因為從小就看他踢波，沒有想過能夠有機會可以介紹他出場，真的很緊張。」

庭鋒笑言當看見對方時，即刻「粉絲上身」：「我對他說我是一個足球迷和你的粉絲，之後，他走過來與我握手，真的很有風度，而且全部人都大讚他很友善，拍照一定有求必應，十分好人。」

▲ 黃庭鋒見到碧咸真的好緊張。

與碧咸合照

他又分享拍攝合照的趣事，令其十分難忘：「完了活動後，很多人都圍住碧咸要走的通道，之後我繞過通道行近他的時候，他身旁兩個高大保鑣截停了我，我就對他們說『我是今日的司儀，想同碧咸拍照』之後，他們帶我入了碧咸間房，成功與他拍照。當我出來後，見到整班人在門口排隊，其中一個就是郎朗，更指我很幸運，十分好笑。」

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