  • 28°C
香港時間 : 2023526日 (週五) 18:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黃妍一年內兩度英國開騷　Cath透露下月演出率先唱新歌

娛樂 18:26 2023/05/26

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

去年寓旅行於工作，在英國舉行小型音樂會的黃妍（Cath），未夠一年將再次踏足英國舉行Touch Music Live X 黃妍【BLOOMING UNDERWATER 2023 UK TOUR】，而且更會在倫敦及曼徹斯特開唱。

Cath去年年底時趁到英國旅行時，機緣巧合下獲邀在當地開Show，當時更是一票難求，倫敦一場入場人數更是滿瀉。由於上次叫好叫座，未夠一年，Cath便再次獲邀到倫敦及曼徹斯特開Show。

能夠在短時間內在英國開Show，Cath心情興奮，更說：「當地好多香港人都好熱切地想聽廣東歌嘅Live，所以見到大家咁熱情係好感動，今次再返去，自己都好期待！」

場地變大未有壓力

今次場地變大，Cath卻未有壓力，坦言最重要是心意，並說：「上次俾我嘅感覺好親切，今次再去其實有一種探朋友嘅感覺。」

Cath會將早前在香港舉行的《BLOOMING UNDERWATER音樂會》的演出帶到當地，她更透露屆時會為英國樂迷帶來驚喜，她說：「我嚟緊7月會出新碟，到時會率先唱少少新歌俾大家聽！」

難得去到英國，Cath今次完Show後都會四處逛逛旅遊一番，她表示：「近期嘅Trip都係工作加玩樂，所以開完Show都會去玩，上次唔夠時間未有去Borough Market，食嘢之外，仲會飲好多咖啡，希望唔好變肥啦！」

Touch Music Live X 黃妍【BLOOMING UNDERWATER 2023 UK TOUR】

日期 ：22023年6月22日 (四)
地點 ：London Clapham Grand
時間 ：18：30 (doors open) 、19：30 (show time)
票價 ：£65 （企位 / 座位）

日期：2023年6月24日 (六)
地點 ：Manchester The BreadShed
時間 ：18：30 (doors open)、19：30 (show time)
票價 ｜£65（全座位）

門票將於5月30日起公開發售，網站：https://linktr.ee/cathwonguk2023

最新影片推介：林夏薇專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】林夏薇演律師實現兒時夢想　樂於交流討論：不用擔心會打擾我

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

黃妍感謝周耀輝為音樂會加持　Cath被樂迷感動再三Enocre唱到哽咽
16:15 2023/03/13
黃妍感謝周耀輝為音樂會加持　Cath被樂迷感動再三Enocre唱到哽咽
【反烏托邦三部曲】黃妍日本旅行順便拍MV　工作狂Cath：好鍾意呢個安排
17:28 2023/04/07
【反烏托邦三部曲】黃妍日本旅行順便拍MV　工作狂Cath：好鍾意呢個安排
黃妍獲Fans搞生日會慶生超開心　Cath搞笑經歷觸發想學日文
12:50 2023/04/12
黃妍獲Fans搞生日會慶生超開心　Cath搞笑經歷觸發想學日文

你可能感興趣

黃妍感謝周耀輝為音樂會加持　Cath被樂迷感動再三Enocre唱到哽咽
16:15 2023/03/13
黃妍感謝周耀輝為音樂會加持　Cath被樂迷感動再三Enocre唱到哽咽
【反烏托邦三部曲】黃妍日本旅行順便拍MV　工作狂Cath：好鍾意呢個安排
17:28 2023/04/07
【反烏托邦三部曲】黃妍日本旅行順便拍MV　工作狂Cath：好鍾意呢個安排
黃妍獲Fans搞生日會慶生超開心　Cath搞笑經歷觸發想學日文
12:50 2023/04/12
黃妍獲Fans搞生日會慶生超開心　Cath搞笑經歷觸發想學日文
黃妍 演唱會 歌手

最高瀏覽

【家居意外】婦人自行通渠不慎打翻哥士的　住院2個月花45萬毀容兼全身留疤　
15:47 2023/05/25
【家居意外】婦人自行通渠不慎打翻哥士的　住院2個月花45萬毀容兼全身留疤　
【兩性關係】45歲中佬千萬身家相睇17次失敗　親友揭2大原因娶不到老婆
16:40 2023/05/25
【兩性關係】45歲中佬千萬身家相睇17次失敗　親友揭2大原因娶不到老婆
【海外升學】兒子英國留學4年花費300萬　森美：原來去到英國都要補習
18:56 2023/05/25
【海外升學】兒子英國留學4年花費300萬　森美：原來去到英國都要補習