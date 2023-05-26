黃妍一年內兩度英國開騷　Cath透露下月演出率先唱新歌

去年寓旅行於工作，在英國舉行小型音樂會的黃妍（Cath），未夠一年將再次踏足英國舉行Touch Music Live X 黃妍【BLOOMING UNDERWATER 2023 UK TOUR】，而且更會在倫敦及曼徹斯特開唱。

Cath去年年底時趁到英國旅行時，機緣巧合下獲邀在當地開Show，當時更是一票難求，倫敦一場入場人數更是滿瀉。由於上次叫好叫座，未夠一年，Cath便再次獲邀到倫敦及曼徹斯特開Show。

能夠在短時間內在英國開Show，Cath心情興奮，更說：「當地好多香港人都好熱切地想聽廣東歌嘅Live，所以見到大家咁熱情係好感動，今次再返去，自己都好期待！」

場地變大未有壓力

今次場地變大，Cath卻未有壓力，坦言最重要是心意，並說：「上次俾我嘅感覺好親切，今次再去其實有一種探朋友嘅感覺。」

Cath會將早前在香港舉行的《BLOOMING UNDERWATER音樂會》的演出帶到當地，她更透露屆時會為英國樂迷帶來驚喜，她說：「我嚟緊7月會出新碟，到時會率先唱少少新歌俾大家聽！」

難得去到英國，Cath今次完Show後都會四處逛逛旅遊一番，她表示：「近期嘅Trip都係工作加玩樂，所以開完Show都會去玩，上次唔夠時間未有去Borough Market，食嘢之外，仲會飲好多咖啡，希望唔好變肥啦！」

Touch Music Live X 黃妍【BLOOMING UNDERWATER 2023 UK TOUR】

日期 ：22023年6月22日 (四)

地點 ：London Clapham Grand

時間 ：18：30 (doors open) 、19：30 (show time)

票價 ：£65 （企位 / 座位）

日期：2023年6月24日 (六)

地點 ：Manchester The BreadShed

時間 ：18：30 (doors open)、19：30 (show time)

票價 ｜£65（全座位）

門票將於5月30日起公開發售，網站：https://linktr.ee/cathwonguk2023

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