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【黑暗料理】清蒸榴槤稱是「廣東食法」　網民反問：黑暗料理？

食用安全 18:35 2023/05/26

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又到榴槤當造時份，日前內地有網民分享一種榴槤新食法，清蒸榴槤後再灑上蔥花，引來一眾網民嘩然。榴槤被認為是「容易上火的食物」，但其實要清熱，不一定靠飲涼茶，TOPick就整合了部分方法，令進食榴槤時也能清熱。

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TOPick診症室
【TOPick診症室】長期穿瑜伽褲易生念珠菌　醫生拆解引發陰道炎6大陷阱

有內地網民在微博分享了2張照片，相中可見兩片榴槤經蒸煮，並灑上蔥花。發帖的微博博主表示，此乃「廣東吃法清蒸榴槤」，引來一眾網民嘩然，被視為「黑暗料理」，也有網民分享另一張榴槤浸泡在杯麵中的照片，煮法相當獨特。

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想食榴槤又怕熱氣？TOPick就整合了以下數個方法：

1. 淡鹽水煎殼飲用

  • 註冊中醫師陳俊傑表示，榴槤肉性燥熱，但也是下火的良物，只要將榴槤殼煎淡鹽水飲用，據稱山就有很好的降火解滯功效。

2. 與山竹一起食用

  • 與山竹一起食用榴槤，可平衡膩滯感，也可減低熱氣感。

3. 榴槤殼裝竹燒鹽水飲用

  • 馬來西亞東甲榴槤山莊導賞員Filex表示，當地人會用榴槤殼裝住加入竹燒鹽的水飲用，有助清熱氣。也可以用普通鹽，但效果一般。

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責任編輯：羅嘉欣

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