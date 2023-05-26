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大灣區一小時生活圈　特首、行會成員先試先行

政治 18:25 2023/05/26

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

特首李家超在廣州出席貿易局活動。（香港貿發局圖片）

兩地通關後，特首和高官不時北上訪問，最近更興「即日來回」，特首李家超繼周三到廣州出席貿發局舉辦的「粵港合作周」啟動儀式，今日下午再到深圳出席「港‧潮流」開幕式，全是即日來回，李家超預告，自己和司局長將頻繁地即日往返兩地，更順勢改變署任安排，話即日往返無需委任其他同事作署任職務。

林健鋒一日跑勻粵港澳

體驗「一小時生活圈」的還有行政會議成員、經民聯林健鋒，佢話方便自己將行程排到密密麻麻，處理不同公務同業務。林健鋒話，昨日在立法會開完會後，就出發去澳門，「唔使75分鐘就去到目的地永利軒。之後我由澳門出發到佛出睇廠，沿途路路暢通，大約90分鐘就到目的地。」

林健鋒一日跑勻粵港澳。（林健鋒facebook圖片）

林健鋒話，自己已經三年多沒回佛山的玩具廠房，「同事見到我都好開心，大家滔滔不絕傾唔停，好想追趕呢三年幾失去嘅時間！」林健鋒之後又約見佛山市市長白濤，最後食埋晚飯才回香港，形容「充實又緊湊，啱晒我呢啲鍾意善用時間嘅生意人。」

新民黨議員齊赴杭州

適逢三日小長假，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀就和黨友齊齊衝出大灣區，昨日就啟程出發到浙江杭州訪問，同行的新民黨議員還有黎棟國、容海恩和何敬康。

新民黨參觀「中國網絡作家村」。（何敬康facebook圖片）

何敬康話，第一天行程，先後參觀了「中國網絡作家村」和「吉列汽車」等，明天更會到「橫店影視城」，橫店是中國目前面積最大的影視拍攝基地，常年有明星在橫店拍劇。

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撰文 : 傅流螢

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