【最強媽媽】90後KOL歷5次小產繼續追B　拍片勉勵同路人：你並不孤單

▲ 90 後 YouTuber Sona 5 年來經歷 5 次流產及 3 次人工受孕，於 2021 年終誕下一女。

生兒育女，相信是大部分夫婦想實現的願望。曾任美容網站編輯的90後YouTuber Sona，2018年結婚後就開始努力造人，雖然兩口子現育有一名兩歲多的可愛女兒Lea，但原來在這短短5年間，她為了生B，就經歷了5次流產及3次IVF人工受孕，還要每日打針幫助懷孕，身心所承受的痛楚非常人能理解。

但Sona仍堅強捱過每次失落，並以積極心態繼續追第二胎，冀能為Lea多添一位弟妹。她同時不介意在YouTube分享自己「懷孕很難」的心路歷程，希望能勉勵同路人：you're not alone。

▲ 90後YouTuber Sona 5年來經歷5次流產及3次人工受孕，於2021年終誕下一女。（受訪者提供）

在驗孕棒出現兩綫的一刻，Sona的心情絕對是非常驚喜。可惜當時任職美容網站編輯的她，可能因工作太忙關係，懷孕初期仍要返工，就保不住BB。

90後YouTuber Sona說︰

「當時是婚後幾個月，人生第一次懷孕當然非常開心，我們早決定結婚後會立即造人，沒想過這樣快便成功。但在BB約7、8周時，我有天突然見紅又肚痛，去洗手間時如來月經般，更feel到有組織排出來，就在家中經歷了第一次流產。當時心情非常沉重，連望住廁所都會喊，出trip中的老公馬上趕回來，但也於事無補。」

連續歷多次流產

經歷流產後，Sona要好好調理身體，加上她聽說如果在流產後的3至6個月內懷孕，會較容易，便決定辭職專心生B，很快地就迎來第二次好消息。

「這次我非常謹慎，每日量度體溫，因排卵時體溫會升高，成功機會較大，大約試了一個月便中獎。但測了幾天驗孕棒的顏色亦很淺，我已心知不妙，未來得及跟丈夫分享喜悅時，我已經要去急症室。」

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連續經歷兩度流產，心情猶如坐過山車般大上大落，最後更衝落谷底，她不諱言是人生最低落的時候。

後來她轉睇另一位生殖醫學科的婦科醫生，醫生說她的子宮有瘜肉是不利懷孕，加上驗血發現她身體在凝血方面有問題，心血管難以輸送血液予BB，要陀得順利的話，就要每日打一枝薄血針。

好景不常，割去瘜肉後，她再度懷孕，但亦再度流產，醫生解釋指可能因為懷孕後才開始打針，未能及時見效。

我的懷孕之路與其他人有點不同，有些人想懷孕但一直不成功。但我這種是很容易懷孕，同時又很容易流產，心情不停大起大跌，尤其當你連續經歷的時候，絕對是不好受。我記得第二次流產時的心情是最差，情緒開始不受控，會無故流淚，更會問自己是否這一輩子都沒機會生B。

積極面對重新振作

幸而Sona自細已是個樂觀積極的人，不停找方法去令自己走出陰霾。她說︰

「我很喜歡去旅行，那次我跟老公立即去旅行散心，回港後真的完全放低了。而且我喜歡看一些正能量的書，還有玩一副自中學時已開始玩的天使卡，類似塔羅牌般，但全部內容也是正能量，不像塔羅般會有負面的解讀，就好像有位守護天使在幫你，教你下一步該怎樣走。」

更重要的是，Sona身邊還有一班無限量支持她的家人及朋友。

「他們的支持真的是我的動力來源。我是和老爺奶奶同住，每次流產後我都會坐小月子，當我身體很虛弱時，就是他們去照顧我，不停煲補品我吃。當然，老公也很重要，其實他當時也很傷心，還要顧及我的情緒。」

▲ Sona 與暱稱「熊大」的老公於 2018 年結婚後努力造人，剛為兩歲女兒 Lea 慶祝生日。（被訪者提供）

成功誕女再追第二胎

吸收了前幾次經驗後，Sona聽從醫生建議，在準備第四次懷孕前的個多月便開始打薄血針，以及去做IVF人工受孕，雙管齊下。

「我每天都要在肚皮上打一枝薄血針，就算肚子變大也要打，我其實是很怕痛的，加上不熟手經常會打到瘀，好像有種虐待自己的感覺，同時又怕針會傷到胎兒，每日就要衝破這關。不過向好方面想，醫生說我偏瘦，用的針水較少，我亦非最慘那個呀！」

皇天不負有心人，這次懷孕終於成功了，Sona於兩年多前誕下了女兒Lea，母女平安。

Lea出世時我以為自己會喊，我卻只懂笑。真的有種放下心頭大石的感覺，一切也太不真實，我們真的做到了，非常開心！看到她笑，感覺是人生從未有過的快樂感覺，之前辛苦的一切也是值得的。

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到Lea兩歲多時，因為受自己家庭背景所影響，Sona決定為她再追多個弟妹。

「我想她有個伴呀，我自己有三兄弟姊妹，之前爸爸經歷一場大病，要長時間住院，我們3人就輪流去照顧他，而且有大事情處理亦有得商量，真的很感謝媽媽有生個弟妹給我，無論開心或悲傷也能一起分擔。」

可惜後來她再兩度經歷流產，早前為IVF抽取的3粒卵子亦已用完，她決定再轉醫生及做其他檢查，希望驚喜會重臨。

網上分享流產經歷

「但我不會強求，會給自己一個限期，就35歲吧。因為能誕下Lea對我來說已是一個奇迹，現想要第二個奇迹，我也覺得自己有點貪心，所以隨遇而安吧，放鬆一點，有一個我已經很滿足了。」

身為YouTuber的她，亦毫不忌諱將自己數度流產及做IVF的經驗跟網友分享，更開設了社交群組，給同樣遇到生育問題的媽媽一個互相分享經歷的機會。

▲ Sona 將流產及人工受孕經歷拍成 YouTube 片與網友分享，希望讓大家知道自己並不孤單。（被訪者提供）

「第二次流產走出陰霾後，我開始考慮要否在網上分享自己的經歷。我發現是非常少香港人會分享這些事，反而外國或台灣的較多。看到些成功例子，會覺得從她們身上得到很多力量，原來會影響地球另一端的人。」她說。

於是她花了年多時間計劃內容，並諮詢醫生醫學上的意見，推出了7條影片。

最欣慰是有些網友告訴我成功懷孕及生了小朋友，我覺得很感動，也算是幫到她們，而且最重要是，讓這班準媽媽知道，you're not alone，在懷孕路上仍有一班戰友陪伴你。

記者︰黃依情