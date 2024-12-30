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李啟言近況︱阿Mo利用Siri操作智能電話玩IG　李盛林透露So Ching最新動向

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

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李盛林牧師透露兒子李啟言近況。

【李啟言 /  阿Mo / 李盛林 / 蘇芷晴 / So Ching】男團MIRROR演唱會約2年半前發生墜屏事故，被撃中受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）到今仍在醫院接受治療，情况持續好轉。

李啟言的父親李盛林牧師接受港台《舊日的足跡》節目主持車淑梅訪問，他透露兒子最新情况，他表示阿Mo雖然康復得慢，但已有改進，對家人、阿Mo本人及其女友蘇芷晴（So Ching）來說是個很大的鼓勵。

車淑梅表示，從阿Mo的IG可見其右手已能在枱上「撥嚟撥去」，李盛林表示阿Mo由今年7月開始接受一個針對脊柱神經創傷的全球創新治療，藉刺激器將其腦電波帶進適當活動的肌肉神經，：「令他輔助下個腦諗到咩都可以做到一啲動作，以往似乎冇辦法嘅情況而家終於迎來曙光」。

醫生希望這種治療令阿Mo的神經增加，日後不再需要刺激器輔助。李盛林表示一般人的脊柱神經受創傷後約4個月就會萎縮，但阿Mo脊柱神經至今仍然正常，沒萎縮過，十分神奇。

李啟言傷勢丨So Ching控醫護疏忽致阿Mo高處向後墮　中大醫院承認事件：掛鈎未穩妥

李啟言的父親李盛林（左）接受《舊日的足跡》主持車淑梅訪問。

李啟言近況︱阿Mo說話清晰

另外，李盛林表示，阿Mo在大學時修讀生物醫學工程，所以有時還會指導新入職的治療師，分享有關儀器的運作、應調校到哪個頻道、相關數字和數據等。

李盛林形容阿Mo「將佢學過嘅嘢用返喺自己身上」，並形容兒子的治療和康復之路有如跑馬拉松：「一日未完，一日都堅持」，亦有教授形容阿Mo像一個運動員。

他表示阿Mo首次靠自己的思維郁動時十分高興，至少不再是被動，自己也有份參與。

李盛林又透透阿Mo一直留長髮，稱：「佢話唔駛剪，用頭箍就得」。醫院和家人會每一、兩個星期為他剃鬚，該他看起精神一點。

至於飲食方面，李盛林說阿Mo「乜都可以食到」，稱兒子已沒之前那麼瘦，也比之前結實：「有啲人見到佢話佢靚咗，冇咁瘦⋯⋯冇佢以前跳舞咁瘦」。同時，阿Mo現時說話清晰，能靠語音跟外界聯絡，同時甚麼也可以吃，而且仍喜歡吃辣，但家人怕他嗆喉叮囑吃辣時要小心。

李啟言的IG早前上載與父親的合照。

李啟言近況︱利用Siri使用IG

阿Mo近日在IG發帖，李盛林表示兒子利用電話中的語音識別系統Siri，能操作電話並瀏覽IG，稱：「佢前幾個星期Po相，由事發到嗰陣第一次出文字，佢好想多謝身邊嘅一啲人」。

李盛林有邀請兒子錄音「講幾句」，但阿Mo「怕醜又唔想」：「當佢再好啲，佢就會自己嚟，好似前幾個星期咁出IG。」

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李啟言近況︱So Ching不時到醫院探望

李盛林又透露，阿Mo在聖誕前1、2星期首次坐輪椅外出，到醫院對面的酒店參加聖誕派對。李盛林說︰「他很開心，周圍望，因為他完全沒試過這樣落地，坐輪椅推過。」

他表示，So Ching不時到醫院探望，惟聖誕派對當日她因有工作未能參加。李盛林稱So Ching重拾跳舞老師工作，也有些廣告拍，以及有自己的團隊。

阿Mo情況好轉So Ching放鬆心情　蘇芷晴罕有派泳裝福利：beautiful day!

李啟言傷勢丨So Ching控醫護疏忽致阿Mo高處向後墮　中大醫院承認事件：掛鈎未穩妥

李啟言傷勢丨阿Mo生活要靠別人幫忙感無奈　李盛林So Ching盼審訊還公道

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撰文 : 文體藝online

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