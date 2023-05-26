【重新出發】So Ching退出COLLAR重返舞蹈老師崗位　蘇芷晴與朋友開班展笑容

▲ So Ching與朋友一起教舞勁開心。

本月(10日）蘇芷晴（So Ching）宣佈退出COLLAR，不少粉絲留言表示不捨並送上支持，So Ching退出COLLAR已成定局，惟熱愛跳舞的So Ching重回跳舞導師的行業。

【退出COLLAR】So Ching現身群組向粉絲致謝 肥仔尊重對方退團決定

舞姿充滿爆發力

昨晚So Ching跟舞者Carol Yip舉行一次性的跳舞班，從其分享的跳舞片所見，So Ching心情不錯，重現笑容！

So Ching於IG分享3段跳舞片，其中一段片見So Ching跳得投入，狀態非常好，她跟Carol甚有默契，在場有20至30名學生，兩位導師示範期間，學生們拍手掌大讚。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

另外So Ching於IG寫道：

識左咁耐第一次夾野！

唔知講咩好 好幸運有個咁夾的人一齊跳舞，happy

Thanks so much for all who came to share your energy with us last night❤️‍🔥 我哋每次都好享受睇大家好投入的感覺🌟 Weeeeeeeeee~

網民留言為So Ching打氣：「開心就好了，加油」，另外有學生留言讚「你好傾啊～ 加油呀」。之後So Ching轉載Carol的IG限時動態，多謝每位學生的支持。

▲ 本月10日，MakerVille舉行名為「COLLAR 最新動向發布會」記招。

TG群組留言感謝粉絲

其實早前宣布退出COLLAR後，So Ching曾於IG轉載舞蹈學校的課堂時間表，正式公布重返跳舞老師行列，跟好友Carol開辦一次性的跳舞班，今次反應理想，未知會不會陸續開班！

除在IG發長文交代退團一事，So Ching早前曾於Telegram粉絲群組內向粉絲致謝。

她寫道：「好感激Collar的So Ching 一路上有你們每一個的支持、鼓勵，很抱歉未能以這個身份繼續演出。希望未來可以在不同形式的『舞台』，以更好的我，再見大家」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

最新影片推介：林夏薇專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R