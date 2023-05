【重新出發】So Ching退出COLLAR重返舞蹈老師崗位　蘇芷晴與朋友開班展笑容

本月(10日)蘇芷晴(So Ching)宣佈退出COLLAR,不少粉絲留言表示不捨並送上支持,So Ching退出COLLAR已成定局,惟熱愛跳舞的So Ching重回跳舞導師的行業。

【退出COLLAR】So Ching現身群組向粉絲致謝 肥仔尊重對方退團決定

舞姿充滿爆發力

昨晚So Ching跟舞者Carol Yip舉行一次性的跳舞班,從其分享的跳舞片所見,So Ching心情不錯,重現笑容!

So Ching於IG分享3段跳舞片,其中一段片見So Ching跳得投入,狀態非常好,她跟Carol甚有默契,在場有20至30名學生,兩位導師示範期間,學生們拍手掌大讚。

另外So Ching於IG寫道:

識左咁耐第一次夾野!

唔知講咩好 好幸運有個咁夾的人一齊跳舞,happy

Thanks so much for all who came to share your energy with us last night❤️‍🔥 我哋每次都好享受睇大家好投入的感覺🌟 Weeeeeeeeee~