【遺愛人間】膝蓋扭傷為慳錢買平支架釀肺栓塞 24歲孝子腦死捐器官助4人重生

▲ 為慳$1000元，24歲孝子做運動膝蓋扭傷，買平支架釀肺栓塞腦死身亡，他捐器官助4人重生。

逝世後亦可捐贈器官令人重獲新生。24歲的中國地質大學碩士研究生隆星宇，3月中旬因運動時不慎摔倒導致膝蓋扭傷，他為慳1千元選擇網購百多元的簡易支架固定。3月底他突發心跳驟停，被確診為肺栓塞導致呼吸心跳驟停。本月23日，隆星宇被確認為腦死亡狀態，翌日他的家人按死者意願，在華中科技大學同濟醫院捐獻了心臟、一肝兩腎和一對角膜，讓4人重獲新生，給患者帶去光明，「能多救一個就多救一個」。

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綜合內媒報道，2020年，來自湖南的隆星宇，考入中國地質大學（武漢）地質資源與地質工程專業碩士研究生。入讀後他刻苦學習，還加入了排球校隊，並多次代表學校參加比賽。他當學校女排球隊助教時，結識了女友。女友對他的評價是「真誠、務實、與人為善，正是他的這些品質打動了我。」

幼時的隆星宇，很懂事、自覺性強，會照顧家人的起居和三餐，遇到鄰居也會主動上前幫忙搬東西。隆星宇從小告訴妹妹隆佳靜要自強，

哥哥是我的榜樣，也是給我指引的人。

隆星宇的父親是農民工，有一次在建築工地摔傷了腿，從此喪失了部分勞動力，只能靠務農和打零工掙錢。2018年，隆星宇的母親確診患有肝癌，高昂的手術和醫藥費用令這個家庭背上了30多萬元的債務。兩年前母親癌症復發去世，那時隆星宇22歲，家裡還有兩個比他小2歲和4歲的妹妹。

兄妹三人都在讀書，家庭開支不菲，一家人艱難度日。隆星宇作為家裡的長子，承擔了家庭的重擔。原本打算繼續考博士的他，選擇儘早工作，以償還家庭外債、減輕父親的負擔，讓妹妹繼續完成學業，妹妹隆佳靜指，哥哥讀大學後幾乎沒找家裡要過一分錢，

「哥哥每年都拿到了國家勵志獎學金，還會兼職補貼家用。他考上研究生後，每次拿到做項目的工資，都會給我發個紅包。」

膝蓋扭傷以為小傷竟成大患

今年3月中旬，隆星宇在學校運動時不慎摔倒導致膝蓋扭傷，醫生表示這種情況需要外固定膝關節支架進行治療，定制支架費用在1000元以上。

節儉的隆星宇，冬天也捨不得買一件保暖的羽絨服。對他來說，1000元的支架無疑是一個沉重負擔，於是他網購了一套100多元的簡易支架。本以為只是普通的摔傷，但由於固定不當，腿部的問題沒有得到緩解，幾天後，小腿出現腫脹的情況。

3月30日，隆星宇在宿舍突發心臟驟停，室友緊急召救護車將其送院。雖然經心肺復蘇後恢復心跳，但由於搶救時間過長，腦水腫非常嚴重，自主呼吸微弱，他被確診為「肺栓塞導致呼吸心跳驟停」。噩耗傳來，老師和同學們都震驚了，一邊積極捐款，一邊在網絡上尋求救助。所有人都希望他能夠快點康復，再次回到賽場。但奇蹟沒有出現，隆星宇的病情持續惡化。

據了解，隆星宇在入院當天接受了取栓手術，但呼吸微弱、腦部受損嚴重，腎功能也沒有恢復，他直接住進了ICU。醫護人員拼盡全力搶救，希望能救回這個年輕的生命。

生前遺願是捐獻器官

在去年親友去世時，隆星宇曾談過死亡，說出了自己的想法，

人死後就是一抷土，與其就這樣葬在地裡，我更想捐出器官去幫助別人。

之後妹妹隆佳靜在網上尋求紅十字會的資助，偶然看到有關於器官捐獻的文章，令她想起哥哥的想法，哥哥說過器官捐獻是很有意義的事情，經過一周的協商，一家人最終意見一致，決定實現隆星宇的願望，將器官捐獻用來幫助他人，於是簽署了《人體器官捐獻親屬確認登記表》。

哥哥對我來說是最重要的人，我要努力完成他的心願。

5月23日晚，經過同濟醫院腦損傷判定團隊的嚴格判定，確認隆星宇處於腦死亡狀態。翌日，在湖北省紅十字會器官捐獻協調員的見證下，隆星宇捐獻了心臟、一肝兩腎和角膜，最終幫助4人重獲新生，以及多名患者重見光明。

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責任編輯︰王明芳