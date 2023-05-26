【濕疹痛苦】6歲女全身爆濕疹厚皮臭如死老鼠　靠中醫營養師脫敏治療終好轉

▲ 父母平日要工作，Emma主要是由婆婆照顧，故非常痛心外孫女患病。

濕疹是困擾不少香港人的皮膚問題，尤其是發生在兒童身上，更是苦不堪言。今年6歲的女童Emma約兩歲時發現有濕疹，病情一直反反覆覆，最嚴重時全身及臉上也大爆發，屢試各中西藥或偏方也不果，甚至影響上課專注及投入度。後來有中醫就建議以脫敏治療醫治，Emma濕疹病情終見曙光，逐漸回復與正常小朋友般的快樂生活。

訪問當日穿上短裙仔，精靈活潑兼且打扮得漂亮可愛的Emma，原來約一年前手腳是長滿了濕疹，更不喜歡說話，與眼前紮紮跳的這個她截然不同。

「大約兩歲時，她手腳的關節位開始生一粒粒像濕毒般的東西，那時以為是BB胎毒之類的，沒加以理會。但隨後愈來愈厲害，開始變成一大塊，更蔓延至手腳、屁股及臉等，幾乎全身也有。」Emma的婆婆郭太說。

▲ 父母平日要工作，Emma主要是由婆婆照顧，故非常痛心外孫女患病。（馮漢柱攝）

起初家人會買些坊間流傳對濕疹有用的藥膏為Emma塗，病情一直反反覆覆，有次更一夜間突然全身大爆發，立即去看西醫。醫生說是皮膚乾所引起的濕疹，但她病情頗嚴重，需以類固醇診治。

「她最嚴重時晚上會痕到睡不着，要我們不停為她搲痕，而且每隔個多小時便會紮醒再搲，有時整晚也沒睡，一直搲到天光。」婆婆說。

痕癢難耐，更令當時僅得幾歲的Emma不停大哭。「病情令她喊得非常厲害，幾乎住附近的街坊都知道。就算我們關掉所有窗，但保安哥哥還是會上來按門鈴，即是又有人投訴了。」

難忍劇痛爆喊

沖涼，更是令Emma每日最痛苦的事。婆婆忍不住淚說︰

每到沖涼那刻她就會嗌救命，因為手腳搲損了的傷口碰到水後會痛，然後就喊，喊到連我也陪她一齊喊。有時痛到甚至不願意給我碰她。

因父母要工作的關係，Emma平日的起居飲食主要由婆婆照顧，她更說Emma沖涼時絕不能用肥皂或梘液，只能將沐浴露放到水裏，再用水為她潑身，所以每次沖涼也會是一場大混戰。

「望着她肯定會心痛，就抱着她一起喊吧，但我喊完她又會哄我：『婆婆你不要哭啦！』這情景我經歷了無數次。」

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影響上課專注力

濕疹也同時影響了Emma上課的專注力，以及投入度。

「她媽媽去過學校觀課，說看到她上課時是不想說話，樣子很累，不停搲痕。老師喊她也不想郁，長期想待在座位上，不像其他小朋友般開心及好動。疫情期間要上網課，她的專注力更非常低，老是會迴避問題或不集中。」

濕疹甚至限制了Emma的課餘活動選擇。

「一般小朋友會選擇學些運動類的，雖然我們有讓她試過，如游水、跑步，但水多菌又有氯氣，令她病情更嚴重，且一出汗又全身痕。其實她去上學時，我們會為她戴上手袖，以免她再抓傷患處，幸而同學仔也沒有奇異的目光。」

▲ Emma是家中的么女，父母及哥哥也沒有濕疹病史。（馮漢柱攝）

Emma的濕疹情況反覆，家人帶她多番求醫也未見好轉，甚至愈趨嚴重，連類固醇也失效了。傷口會流膿，而且天時暑熱氣溫30多度也要穿棉襖，非常怕冷。直至去年有親戚介紹她去看一位中醫，情況才見好轉。

「醫師知道當時得5歲的Emma，已經吃了一年多的中藥，就建議我們為她先驗血測肝酵素，結果嚴重超標。所以醫師先處方護肝及治療濕疹雙向的中藥，助她調節好肝功能。而且要求Emma每6星期驗一次肝酵素，以確保正常。幸好經頭一次治療後，Emma的肝酵素已回復正常，可以繼續其他治療。」

先治急性感染

醫師亦見到Emma不停打冷震，因為她全身皮膚正在發熱，調節不到體溫，是大範圍的濕疹明顯的徵狀，既散不到熱，又解不了凍。

這情況需先「脫皮」才會好轉，再續處方以換皮、消炎抗菌、調節免疫力及安神開胃為主的藥。首先是為期約3個月的控制急性感染的治療，隨後是進入相對較紓緩的「脫敏治療」，並帶她去做過敏原測試，找出是何種外在因素或食物等的濕疹致敏原。

Emma接受治療至今約一年，婆婆說她身上那些像死老鼠般臭，兼且變厚了的皮膚，經已脫掉9成，現時只剩部分關節位有小量濕疹，且性格亦有改變，變得活潑好動。

然而，脫敏治療是場持久戰，Emma仍需在中醫及營養師的指導下，逐步進食輕或中度敏感的食物，如魚及蛋等，並按種類及分量慢慢提升，從而增加她對致敏原的耐受性，徹底治療濕疹。

治療期間最困難的是要幫她戒口，但如你心軟的話，是不會令小朋友好轉，反而愈來愈差，錯失了醫治的好機會，是非常可惜的事。我們之所以一直堅持，是希望能看見她皮膚變回白白嫩嫩，像個正常的小孩子般健康快樂成長。同時希望能勉勵更多患者家長，要積極及堅持陪伴孩子，走過治療濕疹的漫長之路。

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中醫營養師聯手 脫敏治療增耐受性

近年愈趨普遍用作醫治濕疹的脫敏治療，目標是教導患者身體重新接受致敏原，讓免疫系統知道它們的存在，又不會刺激身體出現過敏反應，慢慢提升耐受性。註冊中醫師張琛認為，脫敏治療尤其適合患濕疹的小孩。

小朋友0至3歲是一個階段、3至7歲是一個階段，然後會踏入青春期，在脫敏治療配合下，濕疹控制得好有機會完全好轉。我認為脫敏治療的核心關鍵是，要讓小朋友有個正常的童年，並讓他們知道最終目標是希望他們長大了能脫敏。

她不諱言，小朋友接受脫敏治療中，較為困難是如何在飲食上得到一家人的共識。

「藥物控制不穩定時，會令家長情緒不穩，如家長不堅持，小朋友就不會堅持。我見過很多小朋友爆發得很厲害，是因為他們鬧脾氣不飲中藥，家長無辦法所以放棄了。」

補充失去營養

此外，營養師在兒童脫敏治療中，同樣擔任重要一員。註冊營養師龐矷䒤說︰

「中醫會叫患者戒口，營養師就需要知道戒掉的食物中欠缺了哪些營養，再用其他食物補充。例如濕疹患者許多時不建議吃菇類，但有機會攝取不足維他命D，令免疫力下降，傷口容易受感染。我們會建議患者多吃三文魚來補充具消炎作用的Omega-3，並增強身體免疫力。」

他亦會建議患者做一個腸道菌群DNA的測試，可以分析他們的腸道微生態。

「我們所謂的失衡狀態，就是益生菌及惡菌的比例。許多研究發現，一些特定的細菌如乳酸桿菌，是對於濕疹有很大幫助，透過檢測便可以益生菌去調整患者腸道的情況，修復免疫系統，提高致敏食物的耐受性，事半功倍。」

記者：黃依情