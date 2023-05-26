【長洲太平清醮】飄色巡遊諷港燈停電有賞　抗議新渡輪加價

▲ 有飄色「抗議新渡輪加價」為主題。 梁偉榮攝

疫後首度復辦的長洲太平清醮飄色巡遊活動於今（26日）午舉行，今年共有19台飄色，包括抗議新渡輪加價、諷刺港燈停電有賞、向醫護人員致敬及模仿政府官員等題材。有飄色師傅表示，難以覓得適合的長洲小朋友任「色芯」，冀與區外市民共同將這個傳統文化傳承下去。

巡遊隊伍於下午2時，在長洲北帝廟附近出發，身穿各類服飾、扮演不同人物的小朋友，汗流浹背地向沿途市民揮手，而大批市民在街道兩旁，冒着30多度高溫觀看巡遊及舞獅表演，並熱烈拍掌及歡呼助威。

今年共有8條飄色巡遊隊，分別由5個街坊會、2個體育會及1個同鄉會組織，合共逾19台車；一如以往不乏具諷刺時弊意味的飄色車，包括新興街飄色以「百上加斤」為題，由小朋友穿上水手服飾，寓意反對公共交通工具加價，其中特別抗議新渡輪加價，另有小朋友手持一張500萬元支票，諷刺港燈早前大停電卻在賞罰機制下，復電有賞，被指「獎罰不分明」。

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每年都有街坊會出動小朋友扮演官員，今年有小妹妹反串扮演財政司司長陳茂波「派糖」，又有行政會議召集人葉劉淑儀等。另有飄色扮演主力負責區議會改組的政制及內地事務局長曾國衞和民政及青年事務局長麥美娟，車頭寫有「真區議會」，並有《基本法》及印有十八區標誌的道具做裝飾。

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今年亦有飄色小朋友穿起制服，向土耳其救援隊的消防員及救護員致敬；亦有身穿白袍的小朋友扮演醫護人員抗疫，還有飾演「劍神」張家朗及「女飛魚」何詩蓓等運動員。

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新興街街坊會由2個月前，開始籌辦是次飄色巡遊。所屬街坊會的飄色師傅梁先生指，疫下停辦已久，故需為飄色車更換新的輪軚及支架；6名參與飄色的小朋友中，僅2名為長洲居民，其餘4位全為市區居民，他解釋指，不少長洲居民已搬出市區，故較難找到適合的區內居民為「色芯」，不過他仍希望能夠共同將傳統文化傳承下去。他更指，選擇以「新渡輪加價」為題，源於議題與長洲較為貼切，並認為港燈就停電一事獲得獎賞，並不合理，希望市民關注有關問題。

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另外，內地旅客周小姐及其家人專程到長洲觀賞飄色巡遊，她認為今日氣氛熱鬧，並對身穿古裝扮演宮廷人物的小朋友印象最深刻，稱扮得很相似，期待下次再到場觀看表演；飄色具驅趕瘟疫、保平安的意味，市民梁小姐亦認為，是次巡遊在疫後具「振奮士氣及令人感到開心」的正面作用，並表示十分喜愛巡遊中扮演「哪吒」的角色，形容他「很有型」。

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整個巡遊歷時逾2小時，巡遊隊伍經北社街、新興街、大菜園路等，穿過大街小巷返回北帝廟。

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記者：梁凱婷