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【騙案猖獗】14人涉24宗騙案被捕總騙款逾4,500萬元　女苦主買加密貨幣失1,270萬元

社會 19:07 2023/05/26

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

九龍城警區反三合會行動組主管督察李嘉俊。

警方於5月23至25日進行一個代號「春暉」的反詐騙行動。行動中，警方以罪拘捕9男5女，年齡介乎19至46歲。

警方九龍城警區反三合會行動組主管督察李嘉俊指，鑑於科技罪案有上升趨勢，警方於本月23至25日展開代號「春暉亅反詐騙行動。行動中以「洗黑錢亅及「以欺騙手段取得財產亅，拘捕9男5女，年齡介乎19至46歲，報稱建築工人、家庭主婦及無業，涉嫌與多宗包括，網購、投資騙案、網上情緣及拆單回佣求職騙案有關。損失金額4,500萬元，其中一名女受害人，於加密貨幣騙案被騙去1,270萬元，為單一最大損失案件。

被捕人現正保釋候查。警方提醒市民，於網上購物時應習慣到貨付款，亦提醒市民不要將個人戶口借予他人，避免誤墮法網。警方重申，洗黑錢屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及監禁14年。市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

虛擬貨幣 洗黑錢 九龍城 科技罪案 網上購物 罪案

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