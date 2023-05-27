【長洲太平清醮】郭嘉明被DQ大熱倒灶　鍾玉川稱王黃嘉欣封「后中后」

▲ 鍾玉川（左）及黃嘉欣（右）分別奪得包山王及包山后中后。陳國峰攝

長洲太平清醮兩大盛事之一的搶包山比賽亦於今年復辦，作為壓軸項目於凌晨零時開始。今年有9男3女晉身總決賽爭奪包山王和包山后，其中9屆包山王郭嘉明以第一名晉身決賽，而上屆包山后龔子珊以全場第3出線，可惜二人均未能及時落地被取消資格。九巴車長鍾玉川及第6度封后的黃嘉欣，分別贏得疫後的「包山王」及「包山后中后」。

決賽於凌晨零時開始，運動員將要在3分鐘內摘取平安包，總分數最高者得勝。搶包山決賽的包山架，共有9,000個包，位於最高的9分包有900個，中間的3分包有1,700個，下層的1分包有6,400個。

各位參賽者立即鬥快爬上包山頂，摘取高分區的9分包，未夠1分鐘，最高的9分包大部分已被搶去。而到最後1分鐘，大會報時提醒參賽者必須雙腳落地才叫做完成比賽，大家亦相繼爬到中間區域的3分包及最低的1分包區域，盡最後努力搶包。不過最後30秒，仍有數名參賽者包括9屆包山王郭嘉明仍未落地，最後哨子聲一響，賽事結束時，仍有選手未完全落地。

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疫後首辦賽事即奪冠的新任「包山王」鍾玉川，本身任職九巴車長，曾兩度取得亞軍及兩次季軍，今次終於榮膺「包山王」，他坦言感到開心，笑稱「靠運氣靠經驗，都無諗過得獎。」



大會今屆裝備加設防墮扣，不少老將都被考起。鍾玉川都指自己不懂攀石，不熟習使用防墮扣，因此浪費不少體力。男子組亞軍是葉建文，季軍是黃志傑。

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至於5屆包山后黃嘉欣，今晚再次奪冠，成為6屆包山后，而且在2016年後累計3年獲「包山后」，今晚成為首位「包山后中后」。她的對手、上屆包山后龔子珊未能在限時內落地，被取消資格，黃嘉欣直言替對方感到可惜，又形容對手很強，做到「一上一落係我目標」。她指初賽時使用防墮扣亦影響計時，今晚亦穿長褲以防刮傷大腿。不過她未而明言明年會否再參賽，希望可助培訓新一代的包山后，稍後同母親食飯慶祝。



至於同樣未能及時落地，另一名男選手陳國健，以及歷屆包山王郭嘉明，共3人被取消資格。



郭嘉明說未感失望，但坦言「唔抵」。他說事前已覺得防墮扣有影響發揮，稱安全繩過鬆會影響下降速度，但今晚不明白點解途中特別難控制，原本預足夠時間下降，最終未能完成賽事，不過志在參與吸收經驗，明年再接再勵。

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而取得最多包的「袋袋平安獎」，黎偉浚以最多121個包奪得。



緊接的接力邀請賽，冠軍是港九水上漁民福利促進會（長洲分會），亞軍由合力體育會奪得，而季軍則是長洲東堤新村居民聯誼會。

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責任編輯：蘇文軒、吳雋妍