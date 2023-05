【國泰歧視風波】網絡紅人「達哥」10多年前曾遇同類事件　網民回帶：「國泰咁多年都冇變過」

▲ 網絡紅人「達哥」林慧韡。(資料圖片)

國泰航空最近有空中服務員涉歧視非英語乘客,國泰事後2度發聲明道歉,並解僱涉事的3名空姐。最近有網民「回帶」發現,原來網絡紅人「達哥」林慧韡早於10多年前已曾遭遇同類事件,指他的椅背娛樂系統出現故障,屢次以廣東話希望空中服務員協助,但反被對方以英文回答,對方以加長尾音的「It's just loading」要求達哥等待。有網民笑言達哥「走得太前」,亦有人指國泰多年以來服務態度一直沒改善。

達哥自2011年起定時在網上直播打機,而達哥在2012年10月9日的一次直播中,曾提及他一次乘搭國泰航空到台灣旅遊的經歷。達哥在飛機起飛後,發現自己座位的椅背娛樂系統故障,無法使用,於是以廣東話向一位男性空中服務員要求協助,對方卻以英文回答「Maybe it's just loading, please wait a minute」,要求達哥再等待。達哥坦言當時已嬲嬲地,「咩呀,歧視香港人呀!」

達哥等待5分鐘後,娛樂系統仍然故障,達哥於是再向另一名女性空中服務員求助,對方竟然惡言回答「It's just loooaaaading(特意加長尾音)」,令達哥當時極為憤怒,認為有語言岐視之嫌,於是即場向職級更高的服務員投訴,並特意寫投訴信表達對國泰人員服務態度的不滿,更揚言「永遠不會乘搭國泰航空」。

此後達哥每次直播均有間歇提及事件,當時曾被一眾網民笑稱「小器」。但自近日國泰空姐歧視風波爆出後,不少網民風向大轉,認為當時達哥走得太前,「達哥一早指出問題,如果當年特首有為佢出頭就唔會演變到今日依個局面啦」,「先知達」;亦有人提到,事件發生至少10多年有多,「空姐服務態度咁多年都冇變過」。

