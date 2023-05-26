【蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙】蜘蛛俠主題展登尖沙咀　逾80幅草圖畫作全球首曝光

蜘蛛俠動畫電影最新一章《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Across the Spider-Verse）將在6月1日上映，而Sony Pictures與Hot Toys聯乘合作，在即至6月18日於海港城海運大廈地下中庭舉辦Hot Toys x《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》主題展。

全球首次曝光超過80幅電影設計草圖和蜘蛛俠造型畫作，將會帶觀眾走進電影幕後世界，拆解各個蜘蛛宇宙的設計理念。

現場設有多個打卡位，巨型LED屏幕會首播動畫製作過程的短片，周末更會特設不同慈善親子工作坊及AI Spidersona免費體驗，把蜘蛛宇宙由電影搬到現實世界。

今次展覽詳細介紹了電影中最重要的4個蜘蛛宇宙，透過動畫設計師的草稿，讓大家了解其創作過程和美學概念。同場加映超過40個蜘蛛俠造型設計，展現不同宇宙的蜘蛛俠，包括龐克蜘蛛俠、印度蜘蛛俠和蜘蛛貓俠，一次過滿足不同蜘蛛俠的粉絲。

現場的巨型LED屏幕更會全球首播《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》的幕後製作短片，由各個蜘蛛宇宙的概念研發，到蜘蛛俠的電腦動畫測試，深入淺出地介紹複雜的動畫製作過程。

適逢父親節，海港城將於主題展舉辦慈善親子互動工作坊，讓各位父親與子女慶祝父親節，包括「蜘蛛俠面罩工作坊」、「蜘蛛俠面部彩繪」和「蜘蛛俠Q版人像速畫」，只要即場捐款便可參加慈善工作坊，並獲得「蜘蛛俠COSBI文件夾」。

在父親節當日參加工作坊並身穿蜘蛛俠服飾，更可額外獲得限量版「蜘蛛俠氣球」，而工作坊所得款項將會全數撥捐救世軍。

另外，現場於周末特設AI Spidersona免費體驗，只要即場自拍並回答簡單問題，AI人工智能將為你度身訂造獨一無二的蜘蛛俠造型，讓你成為蜘蛛俠聯盟的一員。

INFO

Hot Toys x《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》主題展 ＠海港城

日期：2023年5月26日至6月18日

時間：上午11時至下午8時

地點：海港城海運大廈地下中庭

蜘蛛俠面罩工作坊*

日期：2023年5月26至28日，6月3至4、10至11、17至18日

時間：中午12時至下午8時

內容：製作專屬於你的蜘蛛俠面罩

備註：即場捐款HK$20即可獲得材料一套

蜘蛛俠面部彩繪*

日期：2023年6月3、10、17、18日

時間：下午2時至5時

內容：由專業面繪師為你的臉頰添上充滿活力的蜘蛛俠圖案

備註：即場捐款HK$50即可參與活動一次

蜘蛛俠Q版人像速畫*

日期：2023年6月4、11、17、18日

時間：下午2時至5時

內容：由專業速畫師為你繪畫Q版人像，讓你瞬間成為蜘蛛俠角色

備註：即場捐款HK$100即可參與活動一次，每幅畫最多4人參與

* 完成任何慈善工作坊後，憑活動券即日可到海港城Hot Toys Rebel Base店（OT G52號舖）免費換領「蜘蛛俠COSBI文件夾」一個；父親節當日參加任何慈善工作坊，並身穿蜘蛛俠服裝，即可額外免費獲得「特別版蜘蛛俠氣球」一個。所有禮品數量有限，換完即止。

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