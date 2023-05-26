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【長洲飄色復辦】新渡輪接載4.3萬人次往返中環長洲　較疫情前少13%

社會 20:39 2023/05/26

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截至晚上8時，新渡輪公布錄得往來中環及長洲之總人次為43,300。（梁偉榮攝）

新渡輪表示，因應會景巡遊結束，增加由長洲開往中環的航班數目接近2倍，平均每小時安排6班航班由長洲開出，以疏導前往市區之人潮。

新冠疫情後長洲飄色巡遊及搶包山比賽今日（26日）首度復辦，吸引大批市民及旅客到長洲遊覽。新渡輪表示，截至晚上8時，錄得43,300人次往返中環及長洲，較去年疫情未止的同期增加78%，但仍較2019年對上一次會景巡遊舉行同期減少13%。

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新渡輪表示，於今天舉行長洲太平清醮活動期間，共增加往來中環及長洲的航班數目接近2倍，包括於繁忙時段平均每小時開出6班航班，以疏導往返中環及長洲之乘客。

另外，為配合今晚舉行的搶包山比賽，新渡輪將於5月27日（周六）凌晨1時15分增設1班由長洲開往中環的普通渡輪加班服務，以疏導觀賞比賽後返回市區的乘客。

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責任編輯：馮琪雅

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