【TVB高層】樂易玲發文悼念前夫陳君毅　兒子趕及見父親最後一面：發燒肺炎竟變永別

TVB高層樂易玲前夫陳君毅在今日（5月26日）驚傳離世的消息，終年66歲。而樂小姐在今天晚約8時多在IG發文。

樂易玲上載一張照片，當中有蠟燭一朵白菊花，上面還有張memo紙：「Oh,dear.My dad is gone. He was 66. Still young.That make me heartbroken,but I'm a big and strong man now.Mydad is my greatest inspiration to ...」

【TVB高層】樂易玲前夫陳君毅驚爆死訊 5年前離婚男方另結新歡

而樂易玲寫道：

生命太無常，

發燒肺炎竟變成永別，

一切都來得太突然！

收到消息飛車回香港見最後一面，

兩個仔仔趕上床前與你最後道別，

You will be remembered forever 🙏🏻 RIP

蔡思貝、傅嘉莉、姚子羚、 何依婷、黃智雯等藝人紛紛留言安慰。

樂易玲與陳君毅於1993年結婚，先後為他誕下兩個兒子Adrian和Ryan。

據知二人於5年前離婚，陳君毅已另結新歡，並組織家庭育有小孩。而樂易玲對兩位兒子亦疼愛有加，不時在社交網大晒與他們合照。