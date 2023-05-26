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【佛誕日】善信北角碼頭放生海產　漁護署籲植樹或其他善行代替

社會 22:38 2023/05/26

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

有善信在北角碼頭放生魚類。（馮漢柱攝）

每逢佛誕都有善信購買海鮮放生，祈求積福積善，北角碼頭今午都有市民將各種魚類沿斜梯滑入海中放生，不過有關活動除了有機會令放生的海洋生物死亡，甚至影響生態。漁護署今日派員巡查以往常見的放生熱點，包括北角、大埔及北區，並在該等地點派發宣傳單張，對有關人士作出同樣呼籲，但並無發現任何因放生引致殘酷對待動物的情況。

根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章），如不當地放生動物令動物承受不必要的痛苦，該等行為已屬違法。一經定罪，最高可判處罰款20萬元及監禁3年。

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漁護署發言人重申，為保障動物福利，市民參與放生活動前必須謹慎思量，亦可考慮以其他善行代替放生活動，例如植樹或參與動物福利團體和環保組織的義工服務。

漁護署表示，會繼續巡查有可能出現放生活動的地點，有需要時採取執法行動，並向公眾進行宣傳和教育工作。
 

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責任編輯：吳雋妍

防止殘酷對待動物條例 漁護署 海鮮 佛誕 北角

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