【前特首動態】赴中大深圳分校開講　林鄭：「一國兩制」並非一帆風順

▲ 前特首林鄭月娥到訪香港中文大學（深圳）。（香港中文大學（深圳）圖片）

前特首林鄭月娥卸任近一年，她日前赴香港中文大學（深圳），出席以《從二十大報告和兩會精神看香港「一國兩制」實踐》為主題的講座，稱「一國兩制」並非一帆風順，在實踐中遇到新情況和新問題，又表示香港會堅守「一國」原則，推行一系列有利「一國兩制」的措施。

香港中文大學（深圳）在微信上透露，林鄭月娥在本月24日，到訪香港中文大學（深圳），出席以《從二十大報告和兩會精神看香港「一國兩制」實踐》為主題的講座。林鄭月娥在講座表示，香港會堅守「一國」原則，建立健全維護國家安全法律制度及執行機制，推行一系列有利於全面準確貫徹「一國兩制」的措施，全面落實「愛國者治港」。

介紹「搶人才」計劃 邀學生來港學習工作

林鄭月娥是第四次到訪香港中文大學（深圳），她並向學生介紹了香港的「搶人才」計劃，邀請學生來香港學習和工作。

到訪期間，林鄭月娥亦接受了校刊《神仙湖畔》的專訪，她認為，大灣區為內地和香港的青年學生提供了極大的發展平台，學生應主動融入國家發展大局，樹立國際視野，攜手推動大灣區建設發展。

林鄭月娥在本月17日，亦到訪天津大學，同樣以《從二十大報告和兩會精神看香港「一國兩制」實踐》為主題作演講。

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責任編輯：戴朗希