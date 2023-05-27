【神童求學】9歲讀大學12歲獲5副學士學位　移美港童成大學最年輕畢業生

▲ 12歲移美港童獲5副學士學位，成大學最年輕畢業生。

在香港出生的洪昊康（Clovis Hung）早年隨父母移民美國，他在學習上表現出天賦才能，9歲就入讀大學，現年12歲的他已獲得5個副學士學位，成為所讀大學最年輕的畢業生。Clovis的父母非常重視子女的教育，媽媽認為孩子想學就會學到，不用去迫。

綜合外媒報道，Clovis與父母及兩名姊姊定居南加州，他近日成為富樂頓社區大學（Fullerton College）有史以來最年輕的畢業生。此前，富樂頓社區大學舊生Jack Rico以13歲之齡，創下該校最年輕畢業生的紀錄，而他的紀錄被Clovis打破了。

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順利融入大學生活

近日Clovis參加大學的畢業典禮，穿上畢業帽、戴上四方帽，在一眾成年學生中顯得格外突出，有學生及來賓得知他年紀輕輕已取得副學士學位，都來找他合照留念。他獲得了5個文學副學士學位，包括歷史、社會科學、社會行為和自我發展、藝術和人類表達，以及科學和數學。

Clovis通過該校的特殊錄取計劃而入讀，該計劃允許任何年齡的學生參加大學學分課程。根據學校的新聞稿，Clovis的媽媽安排他在家自學（homeschooling），並配合大學課程，以滿足他的學業需求。

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大學同學都比Clovis年長得多，他指最初有點害怕大學生活，但在教授和同學的支持下慢慢適應過來。他很高興每個人都歡迎他，形容「他們把我當弟弟一樣對待」，並樂意跟他一起討論。當Clovis有問題時會問他們，而他們有問題時也會來找他。教授也曾擔心Clovis如何與年長的同學相處，但很快發現他可以天衣無縫地融入其中。

媽媽教出一門三傑

2019年，Clovis只讀了小二兩個月，媽媽發現小學教授的知識已無法滿足兒子，毅然決定讓他退學，並實行在家自學。Clovis的媽媽蔡爽曾任輔導老師二十多年，有能力幫助兒子學習全部學科，數學、英語、科學、歷史等，只要他有興趣的，媽媽都會教，Clovis每日平均學習8小時。

蔡爽育有3名孩子，24歲的大女兒從事會計相關工作，22歲的二女兒在醫學院就讀。兩個女兒都是跟同齡一樣入學讀書，只有Clovis跳級，她認為即使同一個家庭成長的孩子，性格和能力都不一樣，最重要是因材施教。

她分享兩個教養心得，首先是孩子想學就會學到，不要去迫，第二是要有良好的習慣，孩子要非常自立。她與丈夫都認為中文比英文難學，夫妻在女兒小時候讓她們回港讀書，大學再回到美國。

媽媽最初只打算讓兒子讀大學試一試，怎知他很喜歡大學課程。Clovis會在富樂頓社區大學進修一年STEM課程，然後申請其他大學繼續升學。

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責任編輯︰王明芳