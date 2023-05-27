【新冠肺炎】劉宇龍指新一波新冠疫情正頂峰橫行　建議幼兒及長者盡早接種疫苗

▲ 劉宇龍指新一波新冠疫情正頂峰橫行，建議幼兒及長者盡早接種疫苗。（資料圖片）

新冠疫情近日在本港持續。早前醫務衞生局局長盧寵茂估計全港全日1萬人感染。港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今日(27日)在電台節目表示，今次每日呈報確診個案約480至550宗，日均新增約10宗死亡病例，病毒即時繁殖率維持在1左右，即每名患者會傳染1人，直言新一波新冠疫情已見頂，並正在高位橫行。

劉宇隆又指現時感染個案主要以變異病毒株XBB為主，但指現時本港疫苗接種率理想，8成以上人口已接種三針，相信有足夠的防護力。他又形容現時的新冠疫情屬「小波幅」，並指會不斷出現，形容這是新冠狀病毒的特性，但相信感染後的嚴重程度會越來越低。

他續稱，現時要肺炎鏈球菌個案正在升溫，指肺炎鏈球菌入肺會有出現好多問題，出現不少併發症，建議幼兒及長者盡早接種疫苗。

香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華則表示，幼兒及長者的新冠疫苗接種率仍偏低，較年幼的群組接種率只得30%，他又指過往有個案感染新冠肺炎後出現獅吼症，惟康復後沒有接種疫苗，因而二次感染後病情嚴重，他又指從未接種的幼兒，若受感染仍會有危險。

關日華又指過往主要初春出現的合胞病毒個案正在升溫，他接觸大部分患者都感染合胞病毒，個案多為2歲以下。他稱感染合胞病毒會聚合後堵塞幼兒支氣管，令到呼吸困難，呼籲家長要多加留意。

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記者：解青羽