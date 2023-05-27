【億萬駙馬】巨型銀幕播片放閃　伍富橋出招冧太太失敗衰高調？

▲ 究竟係冧定尷尬？

TVB藝人伍富橋（Alvin）去年5月迎娶富家千金梁兆楹（Shirley），由此升呢「億萬駙馬」！Alvin一直非常疼錫太太Shirley，早前推出新歌《很多很多份之一》賀結婚一周年，MV又放滿了二人的婚紗相，實行冧爆Shirley。

【億萬駙馬】伍富橋爆訂婚後遭朋友恥笑 太太Shirley結婚周年撰千字文護夫

「加碼」冧太太 失敗？

日前Alvin再度「加碼」冧Shirley，其MV放在時代廣場的大銀幕播放，更親身到現場打卡，並拍片到社交網與大家開心Share。

當畫面播到Alvin與太太的甜蜜照時，Alvin即笑說：「我老婆最唔想出現嘅事都出現咗喇！」更指太太因此最近也少到時代廣場，似乎是為了避免尷尬，最後Alvin再對鏡頭說：「I Love You」

之後Shirley更借李嘉欣的金句留言：「我真係恭喜你呀！」，不少網民都指似乎Alvin今次冧太太失敗，反而令對方更尷尬。

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揭婚後飽受負評

其實Alvin當初決定推出這首新歌，Shirley接受傳媒訪問直言沒有感動，反而覺得煩厭，因為她覺得會有很多人認為Alvin此舉會被人以為消費其婚姻，但她仍表示會支持他。

之後Shirley再在社交網發千字文放閃，更爆老公婚後遭好兄弟恥笑，而她出言安慰。

因婚後伍富橋跟Shirley面對外間不少負評，Shirley直認起初曾崩潰爆喊，因感到不甘心和不公平。幸而最後學懂看開：「所謂雞蛋裏挑骨頭，搵唔到骨頭嘅就會話隻蛋係臭嘅，更何況我哋嘅婚姻唔需要旁人去認同，只要我哋兩個問心無愧就可以。 講真我連嫁俾你都夠膽，我仲有咩好怕？」

▲ 二人愛得甜蜜。

永遠支持老公

Shirley更笑稱：「幾時都話做人一定要學識自嘲，咁樣會為生活增添一份色彩，知道嗎，伍富馬，你要成為腐皮絕緣體。」

Shirley跟伍富橋結婚一年，她稱婚後耐性和脾氣變得更好，另外她亦學懂更加體諒別人。當中她自嘲：「就算我地愛情真係好似啲Haters所講嘅一買一賣，我肯買，但更加多謝你願賣。」

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