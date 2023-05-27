【醉酒鬧事】彌敦道十字路口驚現男子跳舞　綠燈跳到變紅燈網民斥影響交通

▲ 彌敦道十字路口驚現男子跳舞，綠燈跳到變紅燈網民斥影響交通

有人疑似醉酒鬧事！有司機周四（25日）於網上分享一段約17秒的車cam短片，顯示有男子在彌敦道十字路口跳舞，導致其他車輛紛紛停下不敢駛前，嚴重阻塞交通。不少網民看到片段後狠斥男子行為自私，阻礙其他人使用道路，「人哋想返屋企都唔得」。

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該名司機於Facebook群組「車Cam L（香港群組）」發貼，指「彌敦道有人跳舞」，並附上影片。從片段可見，一名身穿黑衣的男子站在彌敦道十字路口「黃格」位置跳舞，完全無視車輛及其他行人。影片開始時，樓主所在的行車線為綠燈，但無論樓主抑或後方的車輛包括巴士都不敢上前，生怕會撞到男子，最終只能任由他一路跳舞直到行車線轉為紅燈，導致現場交通嚴重阻塞。更甚者，男子在片段最後仍繼續跳舞，絲毫沒有停下的跡象，未知最終造成多少影響。

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不少網民看見片段後怒斥該男子行為自私，紛紛留言「呢班X街真係好L麻煩, 生時害人死又累街坊」、「唔飲得就唔好學人飲啦」、「真係慘，唔郁得塞死，人地想返屋企都唔得」，亦有人嘲諷他「明明就係破緊地獄」、「佢何嘗唔想成為一個偉大嘅舞蹈家」、「想參加全民造星？」。

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根據香港法例第228章 《簡易程序治罪條例》第28(1)及(2)條，任何人被發現在公眾地方醉酒，或在根據任何與酒牌有關條例而領有牌照的處所內醉酒，均可處第1級罰款，即$2,000港幣；而醉酒時在公眾地方鬧事或行為不檢，則可處第1級罰款或監禁2個月。

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責任編輯：羅嘉欣