【爺孫戀】李坤城兒子控林靖恩5大罪　聲言有人偽造文書搶遺產

台灣音樂人李坤城與較他年幼40的林靖恩在2013年戀情曝光後，引起網上熱話，並以「爺孫戀」形容此段戀情，且一直不看好這關係。但一切無阻兩人相愛，在2023年2月1日，兩人更在慈濟醫院加護病房內結婚，正式成為夫妻。

可是在今年4月6日，李坤城不敵癌魔病逝，終年66歲。而他的大筆遺產去向當時成焦點，據悉李坤城的遺產會全部留給年輕40歲的林靖恩，而李坤城的兒子李卓軒亦發長文感謝爸爸，留給他的都是「無價的遺產」。

而林靖恩當時被網民嘲「年紀輕輕就賺到遺產」，而她霸氣回應指，這種事情根本不需要跟外人交代，並坦言亡夫留給她的，是生前珍愛的黑膠、留聲機等。

【爺孫戀】相愛十載伴李坤城至離世 遺孀林靖恩撰文談感受

▲ 李坤城與林靖恩。（取自facebook）

李坤城兒子指控「林小姐」

李坤城逝世1個多月後，他的兒子用亡父的facebook帳戶發文，首先在今日（5月27日）凌晨沒有點名發文寫道：

機關算盡，

貪得無厭，

得負債房，

法拍將近，

牢獄之災，

報應分明。

然後，今天早上，李坤城兒子再借亡父的社交平台公開指，爸爸的後事由他一手處理，接著批評「林小姐」霸佔老家、遺產稅也不處理，更指控：「結婚證書我爸根本沒有寫好給林小姐，林小姐自己寫好幾份預備拉我爸的手用蓋指紋的，我爸已經手沒辦法簽字了。」

他又稱：「把我爸的銀行戶頭裡的救命錢領光，車子賣光」，而且指控對方亂摔老家東西，將大門反鎖，所幸自己成功進門將神主牌搶救移出來，否則也是會被林靖恩摔爛。

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最後表示：「這也叫真愛？這叫貪婪，好笑至極」，並強調但房子已貸款過4次，目前是負債，認為「林小姐」沒有工作可能最後房產只能被法拍。

不過以上都只是李坤城兒子單方面指控，同時未有實質證據。

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