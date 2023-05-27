【幼兒搭飛機】2歲女童哭鬧拒獨坐扣安全帶　遭機長廣播警告險被趕落機

▲ 2歲女童害怕獨坐，不停哭鬧，搞到父母遭機長開咪警告。

幼童搭飛機容易鬧情緒，隨時因為不肯獨坐令飛機不可以起飛！5月24日，馬來西亞一名2歲女童搭飛機不肯獨坐，她站在機位上不停哭鬧，以致空姐出口警告，接著機長更通過廣播發出警告，「若不配合坐下繫上安全帶，我們將呼叫地面保安人員將你們帶下飛機。」，讓他們一家既尷尬又生氣！

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該名2歲女童的爸爸，昨日（26日）在其facebook分享不快的搭飛機旅程，他表示在本月24日乘搭MY Airline的航班Z97704，從浮羅交怡飛往吉隆坡的航班時，因為仍喝母乳的女兒，在飛機起飛時想靠在媽媽身邊，但被空姐要求坐回自己座位，他逐向空姐要求索取兒童適用安全帶，卻被對方以「你孩子超過歲數」為由拒絕。

他續指，害怕獨坐的女兒在座位不停哭鬧，與空姐溝通後又不獲「通情達理」的協助，讓他感到不滿！空姐更態度強硬說︰「先生，你的孩子需要坐下及繫上安全帶，否則飛機不能起飛！」

我也告訴她女兒的情況，不是我故意，但孩子還小需要時間，你自己看看？也因為這樣，我才要求嬰兒安全帶，但你們不給。

他不明白在去程從吉隆坡飛往浮羅交怡時，在機上也面對孩子哭鬧不願坐在原本的座位，空姐仍為他們提供兒童安全帶，不解為何從浮羅交怡返吉隆坡的航班卻不允許？

他更強調跟空姐溝通時，他問對方︰「現在可以做什麼？我的孩子不要坐在座位上」，結果對方以傲慢語氣說︰「你必須這樣做！不惜用一切方式！」

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他聲稱，向空姐索取幼兒適用安全帶被拒絕，女兒又不斷哭鬧時，空姐之後與機長通話後，機上就出現機長廣播，「請座號XXX的乘客合作，坐在座位上並繫好安全帶，否則我們將呼叫地面保安人員將你們帶下飛機。」

當下真的非常生氣，更不會忘記當眾被羞辱的一刻，只因為孩子哭鬧不肯坐。

最後媽媽使出各種辦法下，女兒哭鬧了約20分鐘後，才坐在座位上，直到飛機安全降落。而當飛機著陸後，機場保安員要求他們將在飛機錄下的畫面刪除，

我和他們解釋，這些視頻都是證據，不可能刪除。

對此，MYAirline發文表示對乘客的不愉快經歷致歉，強調說，該航空公司是根據大馬民航管理局（CAAM）安全指南行事。該公司表示，根據條例，所有24個月大或以下嬰兒都需跟父母或監護人系一起，而嬰兒會獲得一個兒童適用安全帶，確保安全；至於24個月大或以上的幼兒，需要單獨坐在座位及繫上安全帶。

MY Airline航空公司表示會針對此事進行調查，並且確保將來不會有類似的事情發生。

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責任編輯︰王明芳