【重新出發】黃心穎「單拖」現身家姐生日派對　泥鯭沒出現未融入家中？

▲ 泥鯭要努力啲喇！

黃心穎早前突然宣布復出，更「轉職」做歌手，在今年2月情人節推出新歌《Crown Me》望重新出發，惹來外界不同聲音，不過心穎懶理評論，繼續做自己。

近日是其二家姐黃心妙的40歲生日，她在遊艇舉辦生日派對，邀請親朋好友出席，心穎當然亦有出席，更與兩位家姐心妙和心美合照。

心穎沒帶泥鯭到場賀家姐生日

雖然穿上吊帶長裙的心穎，不及穿上白色Deep V禮服長裙的心妙省鏡，惟淡妝上陣的心穎精神十足，臉色紅潤，有愛情滋潤果然不同。

從心妙在社交網分享的相片可見，心穎似乎是「單拖」現身，沒有帶男友泥鯭到場，加上之前心穎的家人飯局中亦沒見泥鯭蹤影，難怪令網民紛紛揣測泥鯭似乎還未融入家中，真的要再加把勁出力。

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近年愈愛愈高調

心穎自與泥鯭相戀後已迅速同居，兩人亦不時拍拖放狗十分甜蜜，不過他們一直沒有公開放閃，愛得低調。

但早前RubberBand在英國舉行巡迴演唱會，心穎則做「跟得女友」一同隨行，更在社交平台限時動態上載演唱會現場的相片，以行動支持男友。

之後眾人在後台影大合照時，泥鯭甜蜜攬住黃心穎影相，高調放閃。而心穎亦在社交網罕有大晒與泥鯭和一班朋友合照，心穎更搭着男友膊頭，愈愛愈高調。

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