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【好人好事】兒子獨自石門踩單車意外受傷　港媽感激兩熱心車友伸出援手

育兒經 12:43 2023/05/27

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有港媽分享兒子在石門踩單車意外受傷，幸得車友伸出援手。

單車意外難以預料，最緊要人無事。有港媽在社交平台分享一則好人好事，她指孩子獨自外出踩單車，去到沙田石門時發生意外受傷，幸好遇到兩位熱心的車友伸出援手，她感激他們的幫忙。

車友扶起用噴霧膠布

該名港媽近日於facebook群組「沙田之友」發帖文，直言「沙田之友好有愛」。她講述孩子獨自去踩單車，可是「去到石門就炒咗」，當時他遇上兩位沙田友︰

扶起咗孩子之後，幫佢噴咗噴霧膠布。

她希望藉社交平台感謝這兩位車友的幫忙，並報平安指孩子已經順利回家。從她分享的照片可見，孩子膝頭有一片損傷，媽媽心痛見到孩子受傷差點落淚，也立刻為他消毒傷口，感慨「傷在兒身，痛在娘心，一啲都冇錯」。

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網民建議傷口處理法

網民留言大讚車友樂於助人，並祝願孩子早日康復，表示「希望小朋友快啲好返，多謝好人幫手」。有網民勾起童年回憶，「突然諗返起細個嗰陣又係咁，成日炒單車炒到膝頭哥爛晒」。

另一方面，網民關注傷口的處理方法，表示傷口範疇大，用噴霧膠布會非常疼痛，「噴霧膠布可能唔係咁易洗得甩，我自己經驗中甩晒要三日」。港媽亦指出，「孩子話嗰兩位車友同佢噴噴霧膠布，嗰時佢都忍住（痛）」。有網民建議使用3M Nexcare親水性人工皮敷貼，直言「貴但好有用」、「我啱啱早幾個禮拜跌親都係靠佢」。

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責任編輯︰王明芳

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