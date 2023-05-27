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【樂壇天后】Celine Dion坦言患罕見病情況惡化　宣布取消所有演唱會：令大家失望了

娛樂 13:16 2023/05/27

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早日康復呀！

主唱《鐵達尼號》主題曲《My Heart Will Go On》等金曲的國際天后Celine Dion，在去年12月宣布患上罕見疾病「僵硬人症候群」（Stiff-person syndrome，簡稱SPS），當時宣布押後巡迴演唱會，因此含淚宣布原定今年舉行的歐洲巡迴演唱會，延期至2024年。

可是Celine Dion在昨日（5月26日）表示由於健康問題，將取消原定今年及明年的所有世界巡迴演出。

【樂壇天后】Celine Dion自揭患罕見病　坦言治療「僵硬人症候群」過程：很困難

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Céline Dion：我不會放棄

新聞稿內表示，抱歉再次讓歌迷失望，自己非常努力恢復體力，但仍然難以最佳狀態演出，認為繼續延遲演唱會對歌迷不公，故選擇取消演唱會至自己再準備好，並強調自己不會放棄，仍期待為歌迷獻唱。

她表示：「對不起，我再次令大家失望了，雖然我也心碎，但在身體完全康復前，取消所有演出是最佳做法……我不會放棄，期待再次跟大家見面」。

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