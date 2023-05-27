【飛機意外】韓亞航空客機飛行期間艙門突遭打開　9人呼吸困難送院1人被捕

▲ 韓亞航空客機飛行期間艙門突遭打開，9人呼吸困難送院。

南韓客機發生恐怖意外！韓亞航空（Asiana Airlines）一架客機昨日（26日）飛行期間，一道緊急出口艙門突然被打開，十分驚險。事件中無人受傷，但部分乘客因受驚導致呼吸困難，9人需送院治療。事後一名男子被捕。

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綜合南韓媒體報道，涉事客機載有194人，從濟州島飛往大邱廣域市。據報當時客機正準備降落，不料期間機艙其中一道緊急艙門突然打開。網上流傳事發時機艙內情況影片，從片段可見客機艙門被打開後，強風吹入機艙，乘客座位亦被震得劇烈搖晃，畫面非常驚險。

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客機最終在當地時間約12點40分降落，所幸事件中無人受傷，但部分乘客因為受驚而出現呼吸困難的症狀，9人需送院治療。

韓亞航空發言人表示，一名坐在緊急出口艙門旁邊的乘客自稱曾觸碰門柄，導致艙門打開。當地警方在客機降落後拘捕一名30多歲男子，目前正在調查事件。

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責任編輯：羅嘉欣