【喧賓奪主】貪靚家姐當伴娘換4套禮服穿裸紗 妹妹嬲爆：我才是新娘

▲ 有新娘找來貪靚家姐當伴娘，她換4套禮，更服穿裸紗。（《愛回家》劇照）

結婚是人生大事，新人通常都會找摯親好友任伴郎伴娘！台灣一名新娘日前上網發文呻，結婚搵錯貪靚家姐任伴娘，她表示家姐在她婚禮上換了4套禮服，其中一套更是低胸拖尾的裸紗，讓她錯愕，並再三強調，「我才是新娘！」。

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該名台灣新娘，日前在DCard發文，主題是「結婚 我才是新娘」，她表示結婚前找了家姐擔任她的伴娘，因為家姐是個愛漂亮、愛拍照的人，所以幫她額外請了婚紗秘書，也幫她在婚紗店訂了伴娘服。

挑選伴娘服的那天，新娘不幸確診要居家隔離，沒辦法出門陪他們挑選禮服，貼心的新娘更為家姐預訂了台中大品牌的婚紗，裡面的選擇比外面的婚紗店還多很多，

先不說我姐在婚紗店耍脾氣，覺得所有伴娘服都超醜，沒有一件能看……

結果，家姐耍脾氣，店員為安撫她，竟幫她挑了一件「低胸」、「魚尾」、「拖尾婚紗」，

重點是還是裸紗！裸紗！裸紗（稍微靠近一點看就看得到內褲的那種）

對此，新娘被激到差點暈過去，她明白家姐不懂規矩，但婚紗店職員還跟著鬧，為了賺取更多的業績竟著她家姐可以多挑幾件，「伴娘也可以換很多套衣服的唷（加錢就行囉！）」新娘嬲爆說︰

伴娘的錢還是我老公付的欸！ 現在的店員為了業績真的什麼事都做得出來！什麼事都講的出口！

婚禮前，新娘已經試著跟家姐溝通過很多次，但她家姐卻以「店員說的」、「店員幫她挑的」執意要在婚禮那天換很多套衣服。最後婚禮那天，家姐前前後後換了「四次」衣服，還戴上皇冠。

等一下！這是我的婚禮！我才是新娘欸！

新娘一再強調，請大家結婚前請把伴娘的服裝樣式給訂好，「不要把決定權給伴娘還有禮服店員」，因為後果沒人可以想像

P.S. 我其實還有其他的伴娘，其他人都很識相欸！

帖文一出，即掀起熱議，不少網民認為問題出自樓主，「問題是新娘本人沒到場，說到底要預防伴娘失控，新娘本人本來就要去現場控場，既然無法到，那就應該改約，否則的話也不能怪婚紗店」、「姐姐的問題是她喧賓奪主，你的問題是為什麼不直接不讓她參加喜宴就好」、「你也有問題，你怎麼沒把她換掉，還讓她參加婚禮還當伴娘？」。

另外，也有網民指樓主事後才抱怨有什麼用，「幹嘛不直接制止她，告訴她要穿這樣就沒有要讓她當伴娘了，還乖乖幫她出四套的錢，你們也真是夠搞笑的！」、「你讓你姐這樣亂來，然後事後再來發文抱怨，你覺得不爽不是應該當下說嗎？」，亦有網民指，最倒楣的，其實是她的老公。

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責任編輯︰王明芳