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【垃圾徵費】謝展寰稱指定綠色垃圾袋易辨認　相信將由非本地公司生產

社會 13:56 2023/05/27

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政府目標於今年內推行垃圾徵費計畫，早前重新招標指定垃圾袋合約。環境及生態局局長謝展寰今日（27日）出席電視節目表示，指定垃圾袋限用綠色，市民更易辨認。 

謝展寰指垃圾徵費將於年底實施，指定垃圾袋合約於本月12日已截標，共收到45份標書。他指需時2至3個月分析及比較，才可選擇合適公司。他又表示有信心可如期實施垃圾徵費。被問及生產指定垃圾袋是否本地工廠，他續指本港工廠不多，因此不再要求製造商需在香港設廠，相信將會由非本地公司產生。

環境及生態局局長謝展寰。（資料圖片）

至於有環保團體批評，政府要求垃圾袋為綠色，令再生物料比例要求降至兩成。謝展寰表示指控與事實不符，指出其他顏色垃圾袋雖便宜約3%，但以較便宜的再生物料製造。而要求垃圾袋為綠色，價錢不會貴太多，且更易分辨，亦無須增加額外塗上標誌的花費。加上現時無須在本港設廠，亦不需要大量庫存，甚至對於垃圾袋厚薄需要也不高時，相信可以低三至四成來減低造價。

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記者：解青羽

環境及生態局 謝展寰 招標 香港 垃圾徵費

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