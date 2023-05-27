【愛妻男神】吳彥祖晒舊照賀Lisa S.生日　感謝太太陪伴身邊21年相愛到老

▲ 吳彥祖係好老公好爸爸！

型男吳彥祖（Daniel）與太太Lisa S.由拍拖到結婚一直恩愛如昔，Lisa S.為老公誕下一女Raven，一家三口幸福滿瀉。

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晒舊照賀太太生日

日前是Lisa S.的生日，年年都有在社交網晒相賀太太的Daniel，今年亦不例外，分享一張陳年舊照，相中見二人的臉上仍充滿稚氣，Lisa S頭戴Burger King的紙皇冠，手拿著汽球，接受吳彥祖淘氣地送上親吻。

Daniel以英文留言：「這是我和Lisa S.度過的第一個生日，當時我帶她到Burger King慶祝，想不到21年後她依然陪伴在我身邊，生日快樂我的甜心！」言語間都能看到Daniel對太太的愛意，夫妻之情羡煞旁人，令不少網民紛紛讚好。

▲ 真係好Sweet！

二人相愛21年

2010年，吳彥祖與Lisa S結束8年愛情長跑結婚，3年後女兒吳斐然（Raven）誕生，吳彥祖逐漸把生活重心移回美國，現已在當地定居和發展電影事業。

早年吳彥祖接受好友組合Swing的成員陳哲廬（Jerald）訪問時表示，幾乎放棄所有在港建立的演藝事業，決定在美國從頭發展，全因為下一代做準備。

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女兒是「前世情人」

自從有了囡囡後，廿四孝爸爸吳彥祖成為女兒奴，錫女錫到燶。他曾為愛女塗指甲油，獲太太Lisa S.大讚︰「you’re the best dad」。

他又相當注重女兒的中文水平，在幼稚園時期，特意為女兒報讀了中文學校，當時他說：「我希望她能學中文，因爲我唯一後悔自己不會中文，所以不希望她長大會後悔。」

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