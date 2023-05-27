【肺炎鏈球菌】肺炎鏈球菌個案升溫　關日華表示將開會商討引入15價肺疫苗

▲ 肺炎鏈球菌個案升溫，關日華表示將開會商討引入15價肺疫苗

近日包括肺炎鏈球菌等繼發性細菌感染個案增多，當中不少人出現肺炎或腦膜炎。港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華表示，本港最常見肺炎鏈球菌感染個案是血清3型，而目前幼童可免費接種的13價肺炎鏈球菌疫苗，似乎未能提供有效保護予兒童免受感染。

關日華續稱，根據外國數據顯示，15價或20價疫苗能有效應對血清3型肺炎鏈球菌，疫苗可預防疾病科學委員會將開會商討引入15價疫苗，相信會在短時間內作出決定。

關日華又提到，新冠疫情爆發前，呼吸道合胞病毒一般在冬季或初春較常見，但近日兒童感染個案升溫，形容情況並不尋常。關日華提到合胞病毒會聚合細胞，形成大型物體，堵塞幼兒微細的支氣管，令他們呼吸困難，家長如發現幼兒持續高燒、食欲不振等，要盡快到醫院診治。

政府專家顧問、香港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，入侵性肺炎鏈球菌主要影響5歲以下及60歲以上群組，指若醫生發患者，3至5日後都未康復，便要考慮及早處方抗生素。 他稱續在「後疫情階段」，應更其他病原體引發的肺炎或呼吸道感染，包括流感病毒、呼吸道合胞病毒、鼻病毒、腸病毒、腺病毒、副流感等。

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記者：解青羽