【嬰兒健康】百萬分之一機率極罕見　男嬰內臟位置相反被稱「鏡面人」

▲ 一名男嬰內臟位置相反，被稱為「鏡面人」。（iStock圖片，非當事人）

子女能健康成長，這是父母最大的心願。近日內地一對父母誕下兒子，可是孩子的內臟位置相反，出現這種情況的機率只有百萬分之一，非常罕見。男嬰因此被稱為「鏡面寶寶」。

綜合內地傳媒報道，來自武漢的25歲媽媽小雯（化名），在武漢大學中南醫院婦兒醫院產檢時，醫生發現胎兒內臟結構和形態有異，其心臟、肝臟、脾臟、膽等位置相反，就如鏡像般，與正常胎兒的情況不同。

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生理功能與正常人無異

小雯和丈夫得悉孩子是「鏡面寶寶」後都很擔心，之後小雯進行各種產前檢查，透過詳細的超音波結構、羊膜穿刺、基因染色體檢測等，結果發現孩子的心臟或染色體等都正常，夫妻才放下心頭大石。

為了母嬰的安全著想，醫生建議小雯於5月20日進行剖腹產，最終她順利誕下兒子。母子本周四（25日）出院，小雯的丈夫感謝醫護團隊用心照顧太太及兒子。

中南醫院婦兒醫院產前診斷中心段潔醫師指出，一般而言，「鏡面人」的生理功能與正常人無異，對健康與生活沒有太大影響。只是部分人士有器官結構異常情況，或患有基因疾病，則有機會出現相應症狀。

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責任編輯︰王明芳