【無牌行醫】男子偽造牌照行醫近30年　治癒1.5萬人勁賺295萬

▲ 男子無牌行醫近30年，治癒1.5萬人勁賺295萬。（iStock圖片）

冒牌醫生出沒！南韓近日爆出一宗無牌行醫案，一名年近60歲的男子自醫學院畢業後沒有考獲醫生牌照，竟異想天開偽造醫生執照偷偷行醫，甚至近30年來診治1萬5千人，直到最近才終於東窗事發。當地法院依照偽造文書等罪名起訴，裁定判處7年有期徒刑，以及罰款500萬韓圜（約港幣2.9萬元）。

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據南韓媒體報道，該名男子1993年於醫學院畢業，但未能考獲醫生牌照，實際上並無執業資格。他之後偽造了醫生執照及聘書，自1995年起近30年來在全國60間醫院工作，一共診治了1.5萬名病患，獲取超過5億韓圜（約港幣295萬元）的薪資。甚至在法院調查期間，男子仍繼續診症，而他的母親、妻子及孩子對偽造執照一事並不知情。

男子涉嫌自2014年10月起，至2022年12月期間持偽造醫師執照行醫、冒充醫務人員而被起訴。由於有訴訟時限，檢方只能夠起訴他最近8年違法行醫的行為。水原地方法院於周三（24日）作出判決，指被告負責的並非嚴重醫療領域，多年來雖未發生過嚴重醫療事故，但不排除在病患不知情的狀況下有過醫療過失。

此外，判決書亦指出男子無牌行醫的行為擾亂醫療秩序，對保健安全造成了嚴重的影響，加上他長期隱瞞醫院，獲得高薪，因此判處7年有期徒刑，以及增加裁定500萬韓圜（約港幣2.9萬元）的罰款。

為何男子從醫多年，偽造執照無牌診症卻從未被發現？據報是因為他主要以「未登記僱傭醫生」的形式，在不同醫院擔任短期職位，再以當時任職醫院的院長名義來替病患進行治療、登錄病例及處方藥物。由於他確實具備醫學院學歷，因此歷年來聘用他的醫院不曾懷疑其醫生執照的真偽。至於曾經聘用過他的7位醫院院長及一間醫療集團，亦因為聘用被告時未有執行「確認醫生執照有效」的程序，分別判處500萬至2,000萬韓元(約港幣2.9萬至11.8萬元)的罰款。

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責任編輯：羅嘉欣