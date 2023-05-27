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【惡作劇】石籬邨頑童多次氣槍射單位門　住戶難忍滋擾求助警拘14歲少年

親子 16:52 2023/05/27

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石籬邨一名頑童多次以氣槍射擊單位門。（影片截圖）

近日葵涌石籬邨一名住戶指出，被頑童多次用氣槍射擊單位大門，他深受煩擾，於是報警求助。警方調查後，於葵涌拘捕一名14歲少年，涉嫌以氣槍射擊涉事單位。

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受害的石籬邨住戶在社交平台發帖文，並上載安裝在大門的閉路電視片段，從約5秒的片段可見，一名身穿白衫短褲的男童揹著背囊，他手持氣槍，對準單位大門射擊，完事後即極速逃走。

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住戶透露最近3次被人用氣槍射擊單位大門，而每次都於下午約5時發生，他不勝其煩，已報警求助，並通知房屋署處理。房屋署早前已在事發大廈張貼通告，提醒住戶留意，同時要求保安員多加巡查。

警方本周三（24日）接報調查，到場發現單位門外留有BB彈，及後於葵涌拘捕一名14歲少年，涉嫌以氣槍射擊石籬邨石寧樓一個單位。警方在行動中檢獲6支氣槍及彈匣，少年涉嫌管有仿製槍械，現正接受調查。

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責任編輯︰王明芳
 

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