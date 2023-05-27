【視后生日】佘詩曼獲圈中好友提前慶生玩得瘋狂　收新聞女王造型蛋糕超開心

▲ 阿佘生日快樂呀！

視后佘詩曼明天（5月28日）48歲生日，雖然近日忙於拍攝TVB新劇《News新聞女王》，不過向來圈中人緣甚廣的她獲一班好友為其提前慶生。

阿佘在社文網分享相片，相中所見除了有「七魔女」成員周家蔚、湯盈盈、文頌嫻、姚樂怡、鍾麗淇，還有周家怡、陳山聰、歐陽震華、苗僑偉和太太戚美珍及方力申等人現身，場面熱鬧。

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圈中好友齊集慶生

他們更送上兩束鮮花，還有兩大個十分精緻的蛋糕給阿佘，其中一個更是「新聞女王」的造型蛋糕，蛋糕上有個迷你版「Man姐」坐在主播台上，寫上「Happy Birthday Man姐」，一班好友如此有心，難怪令阿佘笑逐顏開，並開心留言指與瘋狂的朋友在一起是美好的回憶。

一班粉絲都紛紛送祝福，並大讚阿佘保養得宜，臉上完全沒有歲月的痕跡，真的令人羨幕！

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