【苦盡甘來】59歲生日獲子女送驚喜　單親媽黎燕珊飛日本旅行賀壽

▲ 5月20日，59歲生日的黎燕珊獲子女送驚喜，一家飛往日本旅行賀壽。(圖：IG圖片)

單親媽媽黎燕珊，2004年與劉永離婚後，母兼父職兼顧工作與家庭，獨力照顧兩名子女，29歲的大女劉詠詩（Wynce）和細仔劉德權（Dicky），日前為慶祝媽媽59歲生日，兩姊弟夾錢請媽媽飛日本旅行賀壽，令珊姐非常開心。

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全球疫情放緩，通關放寬，終於可以「飛」！5月20日生日的黎燕珊也不例外，一對孝順仔女為慶祝媽媽59歲生日，決定夾錢請媽媽飛日本東京旅行賀壽，

今年生日願望成真，我的乖寶貝安排一個驚喜的生日，好開心！

珊姐願望成真，皆因前年生日時，她許願「疫情快啲走，人人唔使戴口罩，大家身體健康有工做，經濟快復甦！」所以今次生日之旅，珊姐特別興奮，在IG連發2個帖，相中看見她們一家三口和女兒的男友一同在香港機場登機位興奮打卡，抵達東京後，更在當地穿上浴衣準備浸溫泉及舉杯慶生，玩得相當盡興。

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奪首屆亞洲小姐冠軍的黎燕珊，當時受亞視力捧，88年投身電影圈，但在1992年與有家暴前科的影星劉永結婚，便淡出演藝圈。珊姐在2000年提出離婚申請，並向高等法院申請禁制令，禁止劉永接觸自己及子女。雖然劉永其後曾在媒體前落淚並向她表示悔意，但兩人終在2004年正式離婚。之後珊姐為養家重投社會轉行做保險，直至2007年復出幕前，2017年加入TVB，近年演出《法言人》、《廉政狙擊》等劇集。

她近年接受《日日媽媽聲》訪問，表示曾經怨恨前夫，但現在已經釋懷，她多年來亦絕口不提離婚原因，亦從不向子女說父親不是，絕對是娛圈的一位堅強媽媽。

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責任編輯︰王明芳