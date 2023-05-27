【COLLAR成員】WINKA揭與前度分手因素　認有追求者怕展開新關係：自己不夠成熟

▲ 兩個人分手有好多因素。

由梁泰來主持的《星光背後》，今日(5月27日) 邀得WINKA (陳泳伽)任嘉賓。



現年25歲的COLLAR成員WINKA (陳泳伽)，為首支單飛作慘情歌《一手造成》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。

【COLLAR記者會】經理人Ｗing尊重SoChing決定不會補添成員 Winka回應「8-1=0」說法【有片】

「自虐式」錄音 單飛派歌

對於新歌《一手造成》唱出與前度的六年情的結束因由，她不諱言錄音時需要「自虐式」看著與前男友相處片段才能更投入：「錄這首歌時，我會看著手機跟前度的合照，邊唱邊回憶，是會哽咽，但會更投入。」

兩年前參戰《全民造星IV》，WINKA曾自資以獨立歌手派過兩首歌上台，所以今年被選中與隊員MARF同時單飛及派歌。

她早已了解沒資格候選「叱咤生力軍獎」，亦無懼與好姊妹比較：「外間的比較在所難免，但我跟MARF之間都明白不存在任何比較，她走型格路線，我較適合唱慘情歌。無資格選新人獎，亦不覺比人蝕底，因我從無企圖拎獎，而我和團隊一早知無資格，做的音樂就更純粹。」

▲ WINKA接受《星光背後》訪問。

版網民插消費舊情



成長於綜援貧困單親家庭、母親又是情緒病患者的WINKA，中五就要輟學邊賺錢養弟弟邊追音樂夢，於COLLAR中被喻為「長氣擔當」的她出名坦白率直，從無懼將身世跟外人分享。

可是這陣子宣傳新歌，不斷重提往事又多次剖白了跟6年同居男友分手經過，卻被網民圍攻她賣悲慘同消費舊情。

她承認為此感到迷惘及矛盾，再被問到跟前度到分手，說：「我只想說人去到某階段看法不同了，兩個人步伐不一就有很多衝突。現在很多人認為我講太多，好像頗尷尬亦令我反思，到底該不該人前人後兩個樣？所有問題，我可以很官腔答，但我覺得這不是我，大家又會否喜歡變官腔的我？」

WINKA續說：「很想拿到一個平衡，很多人不是一開始接觸我至今，不太了解我的性格，我一說太多就會讓人感覺我口沒遮攔，但清楚我的人就會明白我，我想調整，但我又不想被磨蝕得太圓滑，就變了沒特色。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

自認很多缺點 有追求者不敢展開新關係



談及自己處理上一段感情的缺點，WINKA說：「我有很多不好，亦有不成熟的地方，我真的太長氣了！因對方是我重視的人，經常囉唆他該怎樣怎樣，我出發點想為對方好，但最終讓人有hard feeling！」

節目中，她直認現在有追求者，但還不敢展開新的關係：「就是因為發覺自己不夠成熟，最近真的不敢進入另一段關係，因為不清楚自己會否再做些什麼會傷害對方，亦不知人家可否接受到我現在的工作，所帶給他的不安全感。太快認定對方最終混吉，又會傷害人。」

▲ WINKA認有追求者。

理想伴侶條件

WINKA坦言，希望再次拍拖可以行到最後，至於現時的理想伴侶條件。

同時，她說：「對方最重要有自己的想法，清楚自己想做甚麼，有清晰的人生目標，對人生或生活要有態度；另外，亦希望對方能像我般多說話，那就可以跟他一起討論傾偈。」

最新影片推介：林夏薇專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R