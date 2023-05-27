  • 29°C
香港時間 : 2023527日 (週六) 19:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【星二代】王麗嘉兩款性感三點式迎夏日　王敏德由抗拒到接受女兒派福利【多圖】

娛樂 18:19 2023/05/27

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

王敏德與馬詩慧的二女王麗嘉（Irisa）盡得父母的靚基因，身高5呎11吋並身材十分好，而且「鬼妹仔」的Irisa作風亦一向十分大膽，不時在個人社交平台上載超性感照片，十分大方。

可是女兒的「慷慨」，作為父親的王敏德卻不太接受，馬詩慧以前曾指丈夫對於女兒打扮性感頗為介意，王敏德更曾直言：「有啲嘢男人先會明。」。

不過，近年王敏德已想通，不再如以往般抗拒Irisa派福利，曾接受媒體訪問表示他現在讓女兒自己作主，表：「我有信心，佢哋識玩啊，都ok啊佢哋影得好靚。」

【搵鬼做情人】王敏德親揭抗拒王麗嘉貼性感照原因　馬詩慧笑指丈夫傳統又麻煩【多圖】

    點擊圖片放大
    +6
    +5

而夏天到來，外向的Irisa當然要與陽光玩遊戲，她在個人社交平台上載兩輯比堅尼泳衣靚相，寫道：「two moods」分別一款是穿藍色的比堅尼泳衣、一款是穿黑色的比堅尼泳衣。

當中穿黑色比堅尼的一輯相壬的她，同時穿了一條鬆身闊腳長褲，性感之餘還十分有型。

Irisa歷來靚相

    點擊圖片放大
    +20
    +19

最新影片推介：

靚太安樂窩
【靚太安樂窩】產後紮肚助收細骨架重塑身形　拆解謬誤Q&A教揀合適紮身療程

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【星二代】上山詩鈉首次母女檔拍首飾廣告　Hilary視媽咪為榜樣【多圖】
19:02 2023/05/02
【星二代】上山詩鈉首次母女檔拍首飾廣告　Hilary視媽咪為榜樣【多圖】
【星二代】LV時裝騷兩大星二代碰頭　沈月玲瓏曲線身段贏木村光希【多圖】
12:31 2023/05/25
【星二代】LV時裝騷兩大星二代碰頭　沈月玲瓏曲線身段贏木村光希【多圖】
【星二代】翁虹15歲愛女獲選為「最美星二代」　高顏值撼贏邱淑貞女兒沈月
17:44 2023/04/10
【星二代】翁虹15歲愛女獲選為「最美星二代」　高顏值撼贏邱淑貞女兒沈月
【性感KOL】網紅瑋兒車廂睡覺相受網民注意　KOL兼物理治療師熱愛派福利【多圖】
13:47 2023/04/27
【性感KOL】網紅瑋兒車廂睡覺相受網民注意　KOL兼物理治療師熱愛派福利【多圖】
【靚女KOL】日文教師性感搭車大叔尷尬　長瀨昆妮：日本電車好擁擠【多圖】
12:46 2023/05/20
【靚女KOL】日文教師性感搭車大叔尷尬　長瀨昆妮：日本電車好擁擠【多圖】
【戀講嘢】KOL溝兒怒揭前度偷食史　渣男約炮帳戶多達2千名女性【多圖】
17:52 2023/05/25
【戀講嘢】KOL溝兒怒揭前度偷食史　渣男約炮帳戶多達2千名女性【多圖】

你可能感興趣

【星二代】上山詩鈉首次母女檔拍首飾廣告　Hilary視媽咪為榜樣【多圖】
19:02 2023/05/02
【星二代】上山詩鈉首次母女檔拍首飾廣告　Hilary視媽咪為榜樣【多圖】
【星二代】LV時裝騷兩大星二代碰頭　沈月玲瓏曲線身段贏木村光希【多圖】
12:31 2023/05/25
【星二代】LV時裝騷兩大星二代碰頭　沈月玲瓏曲線身段贏木村光希【多圖】
【星二代】翁虹15歲愛女獲選為「最美星二代」　高顏值撼贏邱淑貞女兒沈月
17:44 2023/04/10
【星二代】翁虹15歲愛女獲選為「最美星二代」　高顏值撼贏邱淑貞女兒沈月
王麗嘉 王敏德 娛樂人物職業 演員 家庭關係 星二代 爸媽心聲

最高瀏覽

【TVB高層】樂易玲前夫陳君毅驚爆死訊　5年前離婚男方另結新歡
18:45 2023/05/26
【TVB高層】樂易玲前夫陳君毅驚爆死訊　5年前離婚男方另結新歡
【幼兒搭飛機】2歲女童哭鬧拒獨坐扣安全帶　遭機長廣播警告險被趕落機
今日 12:14
【幼兒搭飛機】2歲女童哭鬧拒獨坐扣安全帶　遭機長廣播警告險被趕落機
【海外升學】兒子英國留學4年花費300萬　森美：原來去到英國都要補習
18:56 2023/05/25
【海外升學】兒子英國留學4年花費300萬　森美：原來去到英國都要補習