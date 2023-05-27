【星二代】王麗嘉兩款性感三點式迎夏日　王敏德由抗拒到接受女兒派福利【多圖】

王敏德與馬詩慧的二女王麗嘉（Irisa）盡得父母的靚基因，身高5呎11吋並身材十分好，而且「鬼妹仔」的Irisa作風亦一向十分大膽，不時在個人社交平台上載超性感照片，十分大方。

可是女兒的「慷慨」，作為父親的王敏德卻不太接受，馬詩慧以前曾指丈夫對於女兒打扮性感頗為介意，王敏德更曾直言：「有啲嘢男人先會明。」。

不過，近年王敏德已想通，不再如以往般抗拒Irisa派福利，曾接受媒體訪問表示他現在讓女兒自己作主，表：「我有信心，佢哋識玩啊，都ok啊佢哋影得好靚。」

【搵鬼做情人】王敏德親揭抗拒王麗嘉貼性感照原因 馬詩慧笑指丈夫傳統又麻煩【多圖】

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而夏天到來，外向的Irisa當然要與陽光玩遊戲，她在個人社交平台上載兩輯比堅尼泳衣靚相，寫道：「two moods」分別一款是穿藍色的比堅尼泳衣、一款是穿黑色的比堅尼泳衣。

當中穿黑色比堅尼的一輯相壬的她，同時穿了一條鬆身闊腳長褲，性感之餘還十分有型。

Irisa歷來靚相

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